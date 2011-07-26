دولت سریعتر وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد رضا باهنر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه خطاب به نمایندگان گفت : نمایندگان به هیئت رئیسه مراجعه می کنند که آیا نامه معرفی وزرا رسیده است یا خیر .

وی ادامه داد: دولت گفته بود اگر در 15 روزی که مجلس تعطیل بود ، قصد معرفی وزیران را داشت ، اکنون 15 روز تمام شده یک هفته هم گذشته است اما هنوز وزیران معرفی نشده اند ، امیدواریم فردا چهار وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود .

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: موضوع مهم این است که فرصت 3 ماهه سرپرستی وزارت ورزش هم تمام شده و هر زوزی که وزیر نباشد تخلفات بیشتری انجام می شود .

باهنر تاکید کرد: فرصت 3 ماهه دیگر وزارتخانه ها هم رو به اتمام است ، اگر وزیران فردا به مجلس معرفی شوند هفته آینده جلسه رای اعتماد برگزار می شود .

وزارت نفت و وزارتخانه‌های جدید التاسیس "صنعت، تجارت و معدن" ، "کار و تعاون و رفاه" و "ورزش و امور جوانان" وزی ندارند.

به گزارش مهر ، هفته گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود وزیران پیشنهادی این وزارتخانه ها روز یکشنبه این هفته معرفی می شوند ، وی اوایل این هفته موعد اعلام این وزیران پیشنهادی به مجلس را روز سه شنبه ( امروز ) اعلام کرد.