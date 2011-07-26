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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

باهنر در صحن مجلس:

دولت سریعتر وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کند

دولت سریعتر وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم معرفی چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای 4 وزارتخانه بلاتکلیف ابراز امیدواری کرد نامه معرفی وزرا فردا به مجلس برسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد رضا باهنر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه خطاب به نمایندگان گفت : نمایندگان به هیئت رئیسه مراجعه می کنند که آیا نامه معرفی وزرا رسیده است یا خیر .

وی ادامه داد: دولت گفته بود اگر در 15 روزی که مجلس تعطیل بود ، قصد معرفی وزیران را داشت ، اکنون 15 روز تمام شده یک هفته هم گذشته است اما هنوز وزیران معرفی نشده اند ، امیدواریم فردا چهار وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود .

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: موضوع مهم این است که فرصت 3 ماهه سرپرستی وزارت ورزش هم تمام شده و هر زوزی که وزیر نباشد تخلفات بیشتری انجام می شود .

باهنر تاکید کرد: فرصت 3 ماهه دیگر وزارتخانه ها هم رو به اتمام است ، اگر وزیران فردا به مجلس معرفی شوند هفته آینده جلسه رای اعتماد برگزار می شود .

وزارت نفت و وزارتخانه‌های جدید التاسیس "صنعت، تجارت و معدن" ، "کار و تعاون و رفاه" و "ورزش و امور جوانان" وزی ندارند.

به گزارش مهر ، هفته گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود وزیران پیشنهادی این وزارتخانه ها روز یکشنبه این هفته معرفی می شوند ، وی اوایل این هفته موعد اعلام این وزیران پیشنهادی به مجلس را روز سه شنبه ( امروز ) اعلام کرد.

کد مطلب 1367890

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