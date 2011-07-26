به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز سه شنبه در سومین همایش بین المللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد به تشریح سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرایی شدن این شبکه در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ارتباطات صوتی و دیتا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت گذشته برخوردار نیست اظهار داشت: با توجه به ظهور پدیده رسانه های مولتی مدیا نیاز به توسعه شبکه ها و ارتباطات شبکه ای، ارزش آفرینی جدیدی در جوامع از خود نشان داده است به طوریکه اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر مباحث فناوری اطلاعات بوجود آمده است.

تقی پور با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از یک سوم حجم اقتصاد کشورهای دنیا که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است حکایت دارد تاکید کرد: این تحول عظیم و تغییر رویکرد نیز باید در کشور ما پیاده شود.

جایگاه فناوری اطلاعات ایران در اقتصاد شایسته نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران در گذشته اقدامات خوبی در توسعه ارتباطات داشته و در این بخش تلاش های خوبی صورت داده است، ادامه داد: اما جایگاه این حوزه در اقتصاد ما جایگاه شایسته ای نیست و یکی از مباحث مورد بحث برای توسعه شبکه ها این است که بتواند نیازهای کسب و کار و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پاسخگو باشد. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود نیازمند یک جهش در این حوزه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 10درصد رشد در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد کشورهای پیشرفته 1.4 درصد افزایش رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد، افزود: این رقم در کشورهای در حال توسعه به 1.2 درصد می رسد. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه ما نیز پیش بینی شده که با افزایش باند پهن شاهد یک توسعه جهشی در این بخش باشیم.

ضریب نفوذ موبایل 75 درصد؛ اینترنت 42.6 درصد

تقی پور با اشاره به ضریب نفوذ ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت به 35.3 درصد رسیده است که میزان واگذاری این نوع تلفن به روز است و در کشور به اشباع رسیده است.

وی ادامه داد: در ورود به برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ موبایل در کشور 12.43 صدم درصد بود که در پایان برنامه چهارم به 75 درصد رسیده است که این به این معناست که هر فرد فعال جامعه حداقل یک سیم کارت در اختیار دارد. همچنین ضریب نفوذ اینترنت از 10 درصد در ابتدای برنامه چهارم به 42.6 درصد در پایان این برنامه رسیده است اما هنوز استفاده های اینترنت حرفه ای نبوده و برای کسب و کار و تولید ثروت به کار گرفته نمی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان پهنای باند بین الملل را از 11 لینک STM1 به 205 لینک STM1 برشمرد و گفت: میزان دسترسی اینترنت در ابتدای برنامه چهارم 1.7 گیگابیت در ثانیه بود که هم اکنون این ظرفیت به 32 گیگ بر ثانیه رسیده است. همچنین ظرفیت پنهای باند اینترنت داخل کشور نیز 43.5 گیگا بیت بر ثانیه اعلام شده است.

سهم 5 درصدی IST در تولید ناخالص ملی

تقی پور همچنین به مواد 46، 47، 48 و 49 برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: تا پایان این برنامه دستیابی حداقل 60 خانوار به این شبکه در افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی به رقم 5 درصد در نظر گرفته شده است.

وزیر فناوری اطلاعات همچنین ایجاد 80 درصد پرداخت الکترونیکی، صد در صد خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و 70 درصد خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مردم را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: باید تا پایان این برنامه 1.5 درصد صادرات محصولات غیر نفتی به صادرات این حوزه اختصاص یابد.

پهنای باند مورد نیاز خانوارها را تامین می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بحث شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: در راستای این شبکه پهنای باند مورد نیاز در اختیار همه کسب و کارها، خانوارها و مراکز علمی قرار می گیرد و همه فعالان اقتصادی بدون هیچ محدودیتی می توانند از این شبکه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها این تجربه را قبل از ما انجام داده اند و ما خیلی دیر به فکر ایجاد شبکه ملی اینترنت افتاده ایم، اضافه کرد: این کشورها با استقرار این شبکه مسائل امنیتی شان را نسبت به شبکه های جهانی حل کرده اند.

آمریکا هم به اینترنت ملی نیاز دارد

تقی پور با بیان اینکه اظهارات مسئولان آمریکایی نشان می دهد که این کشور نیز نیاز به اینترنت جدیدی دارد که برای اطلاعات حیاتی و حساس، امن و حفاظت شده باشد، خاطر نشان کرد: مدیریت اصلی اینترنت در اختیار آمریکاست اما باز هم این کشور از منظر امنیتی اینترنت را یک شبکه امن نمی داند و نمی تواند امنیت اطلاعات موجود در شبکه اش را تامین کند.

وی گفت: ما در کنار شبکه ملی اینترنت، اینترنت را به عنوان یک سرویس با همان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان خواهیم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهیم داد.

ایجاد فیلترینگ برای حفاظت از شبکه اطلاعات

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مبحث فیلترینگ فقط آنچه که امروز در ذهن کاربران است مطرح نیست ادامه داد: فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرعی در شبکه اینترنت وجود دارد و حتی کشوری مانند کره جنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال می کنند.

تقی پور گفت: سایت هایی که هویتشان مشخص نیست با توجه به مباحثی که وجود دارد باید برایشان فیلترینگ اعمال شود و ما به صورت پرحجم این سایت ها را ارزیابی می کنیم.

ایمیل ها را داخل کشور مدیریت می کنیم

تقی پور با اشاره به اینکه در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمع آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در شبکه ملی

وی با اشاره به استفاده از تجربه کشورهای مختلف در شبکه ملی گفت: کشورهایی مانند هند، روسیه و ترکیه ایمیل ملی را پیش از این راه اندازی کرده اند و در راستای ایجاد زیر ساخت های مبتنی بر فیبر نوری نیز تجربیات کشورهای ژاپن، کره، تایوان، آمریکا، روسیه ، چین، هنگ کنگ، سوئد و فرانسه استفاده خواهد شد که با اتصال منازل به فیبر نوری به کشور یکی از رکن های اساسی شبکه ملی اطلاعات برداشته می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از جمله برنامه های قابل ارائه بر روی شبکه ملی اینترنت عنوان کرد و گفت: فاز اول این شبکه طی 6 ماهه اول امسال به بهره برداری می رسد و تا قبل از پایان برنامه پنجم این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد.