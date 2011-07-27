21 واحد مرغداری نیمچه گوشتی در تاکستان به سیستم مه پاش مجهز شد

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح در ادامه روند اقتصادی کردن فعالیت های کشاورزی در مرغداریهای منطقه بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح تجهیز مرغداریها به سیستمهای گرمایشی و آبخوری نیپل، علاوه بر نوسازی و بهسازی سالنهای نامناسب اجرا شده است.

به گفته وی در راستای بهبود مدیریت نیمچه گوشتی با اعتباری بالغ بر200میلیون ریال به صورت مشارکتی نسبت به اجرای سیتسم مه پاش در واحدهای مرغداریهای نیمچه گوشتی این شهرستان اقدام شده است.

وی اظهار داشت: وجود رطوبت مناسب (حدود60 درصد) باعث کاهش بیماریهای تنفسی و اثرات سوء گرمای محیط شده و درنهایت موجب افزایش راندمان تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان اظهار امیدواری کرد با استقبال خوب مرغداریها درسال جاری این طرح ادامه یابد.

هم اکنون 50 مرغدار با ثبت اطلاعات درسامانه مربوطه در شهرستان تاکستان درحال دریافت تسهیلات هدفمندی یارانه ها برای راه اندازی اتوماسیون، ایزولاسیون و بهبود وضعیت تهویه واحدهای خود هستند.