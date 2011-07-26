هزار محفل انس با قرآن در اماکن متبرکه کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخوانی پیش از ظهر سه شنبه با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به 200 محفل انس با حضور قاریان مصری قرآن برگزار شده، در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از دیگر برنامه های بقاع متبرکه و امام زادگان این است که مراسم استقبال از ماه رمضان را برگزار نمایند و فضاسازی در کل شهرستان و استان صورت گیرد.

وی ابراز داشت: در سال گذشته بحث ترتیل خوانی در امام زادگان و بقاع به نحو مناسبی برگزار شده و امسال نیز با شبکه های مختلف هماهنگی شده و هدف اصلی این است که بحث ترتیل خوانی در تمام امام زادگان و بقاع متبرکه کشور گسترش پیدا کند.

شرفخوانی در خصوص جلسات تفسیر مبلغان گفت: این جلسات در ماه رمضان سال جاری باید افزایش پیدا کند، در این راستا به روحانیانی که اعزام می شوند کتابی از آقای قرائتی هدیه می شود که باید در جلسات تفسیر به صورت هدفمند تدریس کنند.

وی بیان کرد: پرداختن به مباحث مناجات خوانی از دیگر برنامه هایی است که باید در ایام رمضان بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این مراسم ها باید حداقل در یکی از امام زاده های شاخص استان برگزار شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: با حرکت های تبلیغی نامزدهای انتخاباتی در بقاع متبرکه در ماه رمضان مقابله خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: مدیران استان جهت برگزاری مراسم شب های قدر برنامه ریزی نمایند و تمهیدات لازم سنجیده شود تا مردم با مشکل هایی مواجه نشوند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان این که مبلغان باید در بخش پرسش و پاسخ بیش از گذشته ورود پیدا کنند، افزود: مبلغان به بحث مشاوره و پرسش و پاسخ به سئوالات شرعی به صورت فعال در امام زادگان بپردازند.

وی در پایان گفت: امروز نیاز است که مدیران اوقاف با توجه به تأکید رهبری از دعای مکارم الاخلاق استفاده کرده و با استفاد از این دعا به این مباحث ورود پیدا کند.