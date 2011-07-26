نگرانی روستاییان زیارت از ساخت و ساز غیرمجاز/ سند طاغوتی ملغی شود

به گزارش خبرنگار مهر، این عده در ملاقات با فرماندار گرگان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود اراضی زیارت اظهار داشتند: در مجموع دو هزارو 500 هکتار از اراضی مزروعی زیارت در رژیم طاغوت بنام بنیاد پهلوی و دولت از مردم سلب اختیار شده است.

به باور آنان، جمعی از مردم و ساکنین به اجبار رژیم طاغوت از روستا به نقاط دیگر سکونت اجباری داشتند و اماکن آنها به آتش کشیده شده بود و این ظلم و اجحاف بزرگی در آن زمان به مردم روستا بوده است.

به گفته این روستاییان، پیگیری های چندین ساله به نتیجه ای نرسیده است و مستلزم پیگیری و اقدام مسئولان عالی مقام برای بازگشت حقوق از دست رفته مردم است.

دهیار روستای زیارت نیز اظهار داشت: یکی از علل ساخت و ساز غیر مجاز عدم سرمایه گذاری، عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی و سند جعلی طاغوتی است که باید ملغی و بنام ساکنین و مالکین بازگشت داده شود.

جعفر گرزین فرماندار گرگان نیز در این ملاقات اظهار داشت: برای تحقق برنامه های گردشگری حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باید قدر شناس همکاری مردم باشیم و مسئله متخلفین در امور منابع طبیعی از حساب مردم زحمتکش انقلابی و متدین زیارت جدا کنیم.

وی افزود: در دفاع از حقوق مردم باید از اقدام خود سرانه پرهیز کرده و به قانون و مسئولان اعتماد کنیم همه چیز در سایه قانون محقق خواهد شد.