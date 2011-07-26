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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

یک شبکه گسترده تولید و توزیع فیلم‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد

ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری طی عملیات ویژه‌ای یکی از مراکز عمده تولید و توزیع فیلم‌های غیرمجاز را در شمال غربی تهران کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی عملیات شناسایی و بازرسی، با کشف یک شبکه تولید و توزیع، 40 هزار لوح فشرده غیرمجاز ضبط، دو تن از افراد رأس این شبکه دستگیر و تمامی اقلام کشف شده به منظور رسیدگی مراجع قضایی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ انتقال داده شدند.

همچنین تیم ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با حضور در مناطق مختلف شهرستان اسلامشهر طی عملیات بازرسی از یک منزل مسکونی هشت هزار فیلم غیرمجاز و مستهجن، چهار دستگاه تکثیر، چهار کِیس رایانه و دو دستگاه پرینتر رنگی کشف و ضبط و عوامل این اقدام غیرقانونی نیز دستگیر شده و پس از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

پیش از این نیز طی عملیات بازرسی در شهرستان اسلامشهر 15 هزار فیلم غیر مجاز در یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1367901

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