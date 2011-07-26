زهرا زواریان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف سه اثر جدید خبر داد و گفت: کتابی با عنوان «پروانه‌ها منتظرند» را به تازگی تالیف کردم که در گونه کمیک استریپ جای می‌گیرد. این کتاب شامل مجموعه‌ای از تصاویر با موضوع زندگانی حضرت عیسی(ع) است که متون آن را من نوشته‌ام و انتشارات مدرسه در تدارک انتشار آن است.

وی همچنین از تالیف داستان زندگی نرجس خاتون (س) برای گروه سنی نوجوان خبر داد و گفت: این کتاب با عنوان «کالسکه عروس» برای گروه سنی «ج» تالیف شده است و داستان زندگی مادر امام زمان (عج) را برای کودکان گروه سنی «ج» روایت می‌کند که از سوی انتشارات مدرسه در دست انتشار قرار گرفته است.

این نویسنده کودک و نوجوان همچنین از تالیف مجموعه چهار جلدی «کی می‌گه خدا هست» کودکان خبر داد و گفت: این اثر در واقع روایتی است داستانی بر مبنای کتاب توحید مفضل که به نوعی برای کودکان یک کلاس خداشناسی به شمار می‌رود. در این اثر سعی کردم با بیانی امروزی مخاطبم را به برداشتی توحیدی و خداشناسانه از روایتی توحیدی و قدیمی راهنمایی کنم.

زواریان همچنین به تازگی رمان «زنی در جزیره گمنام» را از سوی انتشارت قدیانی روانه بازار کرده است.