به گزارش خببرگزاری مهر، یادگارهای خسرو سینایی با حضور خودش در غرفهای مخصوص قرار گرفت تا بازدید کنندگان از موزه به تماشای آنها بنشینند. این کارگردان سینما بیش از 40 یادگاری خود شامل فیلمنامه، مدارک داخلی و بین المللی، نشان و جایزه را تحویل موزه سینما داد.
از جمله این جوایز میتوان به نخستین جایزه او در ایران به عنوان شهر فرنگ به همراه دیپلم افتخار اشاره کرد که در دومین جشنواره کودک و نوجوان در سال 1348 برای فیلم آن سوی هیاهو دریافت کرده است. جایزه آکادمی موسیقی هنرهای نمایشی وین نیز نخستین جایزه خارجی سینایی به شمار میرود.
نشان صلیب شوالیه به عنوان کارگردان برگزیده در لهستان و نشان هنرمند برجسته وزارت فرهنگ لهستان از جوایز دیگر سینایی است. "جام کریستال" جایزه جشنواره کارلوویواری در سال 1980 نخستین جایزه پس از انقلاب اسلامی سینمای ایران است که از یک جشنواره درجه یک بین المللی توسط خسرو سینایی کسب شده بود.
مدرک کانسرواتوار موسیقی وین با درجه ممتاز در رشته تعلیم و تربیت و تئوری موسیقی. مدرک شرکت در بخش نگاه ویژه جشنواره فیلم کن برای فیلم "در کوچههای عشق".
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