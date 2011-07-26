گوشت قرمز در طرح ضیافت رمضان با تخفیف 10 درصدی عرضه می شود

احمد احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در این طرح 35 واحد صنفی شرکت خواهند داشت، که از طریق نصب بنر در سر درب واحد صنفی خود قابل شناسایی خواهند بود.

وی در خصوص قیمت‌ها تصریح کرد: به مناسبت ماه رمضان گوشت بره نرینه بدون دمبه کیلویی 14 هزار و 500 تومان، گوساله جوان بدون استخوان کیلویی 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد، گفت: هر کیلو ران گوسفندی بره نرینه بدون چربی 17 هزار تا 17 هزار و 500 تومان، سردست بره نرینه بدون چربی کیلویی 16 هزار و 500 تومان و هر کیلو گوشت آبگوشتی و قلوه‌گاه 8000 تومان خواهد بود.

وی در خصوص نمایشگاه طرح ضیافت بیان کرد: در نمایشگاه ضیافت مهر با حضور کارشناسان در این محل قیمت‌گذاری بر روی کالاهای واحدهای صنفی تحت پوشش صورت گرفته است.