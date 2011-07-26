تولید تلفنهای شفاف تا 2 سال دیگر/ ابداع باتری ژلاتینی و قابل انعطاف

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان تاکنون با رویای تولید تلفنهای هوشمند و یا تبلتهای شفاف موفق به ساخت نمایشگرها، مدارهای الکترونیکی و صفحه کلیدهای شفاف شده اند اما یکی از موانع اصلی در شفاف شدن یک گوشی هوشمند، باتری آن است که فضای بزرگی از بدنه گوشی را اشغال کرده و کاملا کدر و تیره است.

از این رو "یی چوی" محقق دانشگاه استنفورد می گوید باتری جدیدی که ابداع کرده قطعه آخر پازلی است که برای دستیابی به تلفنهای شفاف به تکمیل شدن آن نیاز خواهد بود.

قطعات الکترونیکی شفافی که تا کنون تولید شده اند نسخه ای فوق باریک از نمونه کدر همان ابزار بوده اند اما در صورتی که محققان بخواهند از همین شیوه باریک سازی برای ساخت باتری استفاده کنند، باتری نهایی از قابلیت ذخیره انرژی چندانی برخوردار نخواهد بود.

از این رو "چوی" برای شفاف ساختن باتری ها از شبکه ای از الکترودها استفاده کرد که درون ژل الکترولیت شفافی که در میان لایه ای پلاستیکی قرار داشت، کار گذاشته شده بودند.

خطوط شبکه الکترودها بسیار ریزتر از آن هستند که قدرت تفکیک پذیری چشم انسان بتواند آنها را تشخیص دهد و از این رو این قطعه کاملا شفاف به نظر می آید و در عین حال به دلیل ژلاتینی بودن باتری، قابلیت انعطاف پذیری نیز به شفافیت افزوده خواهد شد.

به گفته چوی" شفافیت این باتری قابل تنظیم است و از این رو می تواند به شفافیت یک شیشه باشد، با این همه میان شفافیت و تراکم انرژی ارتباطی وارونه وجود دارد، شفافیت مناسب و معقول برای این باتری ها 50 تا 80 درصد است تا بتوانند یک سوم تا نیمی از انرژی یک باتری کدر و معمولی را در خود ذخیره کنند، اما چوی معتقد است با افزایش ضخامت این باتری های شفاف امکان ذخیره حجم بیشتری از انرژی فراهم خواهد آمد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، چوی امیدوار است متناسب با روند تولید این ابزار، امکان عرضه باتری های شفاف در بازار مصرف دو تا چهار سال آینده فراهم شود. ابزارهای شفاف از کاربردهای علمی متعددی برخوردار خواهند بود، محققان می توانند با استفاده از ابزارهای ردیابی نوری واکنشهای شیمیایی یک باتری را در حین وقوع مورد مطالعه قرار دهند، امری که پیش از این غیر ممکن بود.