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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

استاندار کرمان:

همدلی مسئولان برای رفع مشکلات ضروری است

همدلی مسئولان برای رفع مشکلات ضروری است

کوهبنان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به برخی کمبودها در شهرستانهای محروم کرمان گفت: تنها راه رفع مشکلات همدلی و تلاش مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نجار شب دوشنبه در مراسم معارفه فرماندار کوهبنان گفت: برای پیشرفت و توسعه استان کرمان باید سعی و تلاش و وحدت و همدلی را در مناطق مختلف کرمان فرهنگ سازی کنیم و در سایه این شاخصها و برنامه ریزی مناسب در راستای توسعه استان کرمان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند در نظام اسلامی خدمتگذار مردم هستند و باید با تمام وجود در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

نجار با اشاره به لزوم انتظار فرج و ولایتمداری مسئولان و همه اقشار جامعه ادامه داد: باید فرهنگ انتظار فرج در جامعه متبلور شود اما اینکه گفته شود باید جامعه را ظلم و جور فرا گیرد تا امام زمان(ع) ظهور کند فکری کاملا اشتباه است.

وی یکی از خصوصیات منتظران امام زمان را صبر و تلاش فراوان دانست و گفت: مسئولان باید در این زمینه الگوی دیگر اقشار جامعه باشند.

در این مراسم از زحمات علی توکلی فرماندار سابق کوهبنان تقدیر و منصور متقی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
 

کد مطلب 1367915

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