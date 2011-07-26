همدلی مسئولان برای رفع مشکلات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نجار شب دوشنبه در مراسم معارفه فرماندار کوهبنان گفت: برای پیشرفت و توسعه استان کرمان باید سعی و تلاش و وحدت و همدلی را در مناطق مختلف کرمان فرهنگ سازی کنیم و در سایه این شاخصها و برنامه ریزی مناسب در راستای توسعه استان کرمان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند در نظام اسلامی خدمتگذار مردم هستند و باید با تمام وجود در راستای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

نجار با اشاره به لزوم انتظار فرج و ولایتمداری مسئولان و همه اقشار جامعه ادامه داد: باید فرهنگ انتظار فرج در جامعه متبلور شود اما اینکه گفته شود باید جامعه را ظلم و جور فرا گیرد تا امام زمان(ع) ظهور کند فکری کاملا اشتباه است.

وی یکی از خصوصیات منتظران امام زمان را صبر و تلاش فراوان دانست و گفت: مسئولان باید در این زمینه الگوی دیگر اقشار جامعه باشند.

در این مراسم از زحمات علی توکلی فرماندار سابق کوهبنان تقدیر و منصور متقی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

