لیگ کشتی مازندران با شرکت 15تیم برگزار می شود

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصمیم کمیته لیگ هیئت کشتی مازندران مسابقات امسال در دو گروه الف و ب با حضور 15 تیم از13 مرداد ماه آغاز می شود.

وی به گروه بندی تیم های شرکت کننده در این رقابتها اشاره کرد و ادامه داد: در گروه الف این رقابتها تیم بهشهر با قائمشهر، فریدونکنار با گتاب بابل و ساری با آزادگان بابل دیدار می کند.

وی اضافه کرد: در هفته نخست این گروه تیم میاندرود با قرعه استراحت مواجه شد.

نوری زاده گفت: میزبان هفته نخست گروه الف به قائمشهر سپرده شد.

دبیر هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه در گروه ب این رقابتها که هفته نخست آن به میزبانی بابل برگزارمی شود، ادامه داد: در هفته نخست تیم مالک اشتر بابل پذیرای جویبار است، تیم نوکنده از گلستانی که میهمان لیگ است در مقابل تنکابن قرار می گیرد و گیلخواران جویبار با آمل مسابقه می دهد و بابلسر و نوشهر با یکدیگر دیدار می کنند.

نوری زاده تصریح کرد: مسابقات امسال بدون ارفاق وزن برگزار می شود.

وی یادآورشد: وزن کشی مسابقات درماه مبارک رمضان از ساعت 17 تا 18 عصر و مسابقات بعد از افطار برگزار می شود.