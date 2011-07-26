معاینه 500 بیمار خاص کهگیلویه و بویراحمد توسط گروه متخصصان جراحی پلاستیک

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه تخصصی پس از معاینه بیش از 50 نفر از آسیب دیدگان روستای گاودانه، بیماران خاص شهرستان‌های بهدشت و گچساران را نیز معاینه کردند. در این میان افرادی که از ناحیه سوختگی دست و صورت، پا و دست، شکاف لب و دهان، افتادگی چشم و پوست و ناهنجاری‌های دیگر پوستی رنج می‌بردند به مرکز بهداشت این دو شهرستان مراجعه کردند.

عبدالجلیل کلانتر هرمزی رئیس گروه اعزامی متخصصان جراحی پلاستیک ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود 40 درصد از مراجعه کنندگان طبق پیش‌بینی ما از ناهنجاری‌های سر و صورت رنج می‌بردند بنابراین برای درمان این بیماران برنامه‌های در سطح کشوری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات و آماری که همکاران تیم جراحان پلاستیک ایران به دست‌ آورده‌اند می‌توان تا 10 سال ما را برای بررسی بیماریهای این استان راهنمایی کنند.

گروه پزشکان متخصص جراحان پلاستیک اکنون در مرکز بهداشت شهر یاسوج در حال معاینه بیماران خاص مراجعه کننده هستند.