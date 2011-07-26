سید محمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه کمبود نفتی در بازارهای جهانی وجود ندارد، گفت: عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین و پر گوگرد عربستان نمی تواند منجر به کاهش بهای جهانی طلای سیاه شود.

نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار جهانی به نفت کم گوگرد و سبک مشابه نفت صادراتی لیبی نیاز دارد، تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت عربستان بر این باورند که با عرضه یک میلیون بشکه نفت سنگین می توانند مانع افزایش قیمت جهانی نفت شوند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه نفت مازاد عربستان نمی تواند نیازهای بازار جهانی نفت را پاسخگو باشد، اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره سازی های تجاری نفت در کشورهای مختلف جهان در حال افزایش است.

وی با یادآوری اینکه از چند سال گذشته تاکنون گروهی اقدام به افزایش ذخیره سازیهای تجاری نفت خام می کنند، تاکید کرد: این گروه با فروش نفت ذخیره شده در فصل زمستان سود قابل توجه ای را کسب می کند.

خطیبی با بیان اینکه همچنین با عقب نشینی آژانس بین المللی انرژی در عرضه محموله دوم 60 میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی، تاکید کرد: مسئولان آژانس بین المللی انرژی از عرضه محموله 60 میلیون لیتری نفت مازاد به بازار خودداری کردند، زیرا به خوبی می دانند که جایگزینی این میزان نفت در آینده هزینه های بیشتری برای آنها به همراه دارد.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک از پایبندی کامل ایران به نظام سهمیه بندی اوپک خبر داد و تاکید کرد: ایران مطابق با سهمیه های تعیین شده، نفت خام به بازارهای جهانی عرضه می کند.

وی با بیان اینکه قیمت نفت خام به روند صعودی خود در بازارهای جهانی ادامه می دهد، خاطر نشان کرد: تامین بلند مدت نفت یکی از نگرانی های مصرف کنندگان در بازارهای جهانی نفت است.

در همین حال، عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق روز گذشته در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ گونه کمبود نفتی در بازار جهانی نفت وجود ندارد، گفته بود: هم اکنون وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت متعادل است.

این عضو کابینه دولت عراق همچنین وضعیت قیمتهای فعلی نفت خام در بازارهای جهانی را مطلوب ارزیابی کرده بود.