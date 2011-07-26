به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی امروز سه شنبه در جلسه بررسی امنیت اجتماعی کشور که در صحن علنی مجلس و با حضور وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: بررسی های مرکز پژوهش ها نمایانگر اقدامات مثبت قوه قضائیه و نیروی انتظامی در زمینه امنیت اجتماعی در مقایسه با سایر کشورها است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضعیت کشور ما در ارتباط با جرائم خشن نسبت به جمعیت، مطلوب تر از کشورهای غربی است.

توکلی با تاکید بر اینکه در صورتی که امنیت و معیشت مردم تامین شود، انتظار دینداری از آنان معقول است، اظهار داشت: احساس امنیت با امنیت واقعی متفاوت است و میان آنها باید تفکیک قائل شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: به دلیل رفتار نامطلوب رسانه ها احساس ناامنی بیشتر از ناامنی موجود در کشور است اما در کشورهای غربی احساس امنیت بیشتر از امنیت موجود در کشورشان است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد کنشی در زمینه امنیت اجتماعی بسیار مهمتر از رویکردهای واکنشی است، گفت: تامین مقدمات و فرهنگ سازی به عنوان رویکردهای کنشی نقش مهمی در تامین امنیت اجتماعی دارند.

نماینده تهران در مجلس افزود: مقابله با بحث تهاجم فرهنگی که از طرف رهبر انقلاب به عنوان شبیخون فرهنگی یاد شد از رویکردهای مهم کنشی است.

وی فقدان افق روشن را از عوامل رشد جرائم در کشور دانست و اظهار داشت: زمانی که مقامات رسمی کشور ما در مجلس و دولت به قانون احترام بگذارند هنجار شکنی ها کاهش می یابد.

توکلی در پایان تامین امنیت اجتماعی را از وظایف مهم دولت ها دانست و اظهار داشت: در این زمینه مشکلات قانونی کم است و باید مشکلات دیگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.