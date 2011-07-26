طرح "گام به گام برای اندیشه" در زنجان اجرا می شود

محمود مروج با اشاره به فعالیتهای این کانون به خبرنگار مهر افزود: طرح گام به گام برای اندیشیدن با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با نگاه فلسفی در دو مرکز برگزار می شود.

وی افزود: با برگزاری این کلاس ها که در قالب کارگاه های منظم برگزار می شود، کودکان و نوجوانان فلسفی اندیشیدن را تجربه می کنند.

مروج با اشاره به دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ابراز داشت: طرح قصه گویی برای بانوان یکی از اقداماتی است که به محض تأمین اعتبار اجرا خواهد شد و در کنار آن برگزاری مسابقه از برنامه های جنبی آن است.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف ورود خانواده ها به حوزه قصه و استفاده از ظرفیتهای اثرگذار قصه گویی در جهت تربیت بچه ها اجرا می شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تربیت دینی کودکان را یکی از اولویت های اول کانون عنوان کرد و بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارائه فعالیت های دینی و قرآنی به صورت غیرمستقیم سعی در تربیت دینی آنها دارد.

مروج با اشاره به فعالیت های مرکز علوم و نجوم زنجان، ابراز داشت: مرکز علوم و نجوم زنجان یکی از مراکز تخصصی در سطح کشور است و کلیه فعالیت های نجومی را به کودکان ارائه می کند.

این مسئول کانون زبان ایران را یکی از مراکز اصلی در ارتقاء زبان دانش آموزان دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه آموزش زبان در قبولی کنکور دانش آموزان نقش به سزایی دارد و لذا تمام استانداردهای آموزشی در نظر گرفته می شود.

مروج به فعالیت های روستایی کانون اشاره کرد و افزود: در بخشی از روستاهای استان کتابخانه های سیار شهری، روستایی و پستی دایر شده و توزیع کتاب همراه با قصه گویی در این محل ها صورت می گیرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: تشکیل نمایشگاه های کتاب در روستاها و مناطق محروم، در راستای معرفی تولیدات کانون و ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیگر اقدامات کانون در سال گذشته بوده است.