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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

مروج:

طرح "گام به گام برای اندیشه" در زنجان اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان از برگزاری طرح "گام به گام برای اندیشیدن" در سال جاری به همت این نهاد خبر داد.

محمود مروج با اشاره به فعالیتهای این کانون به خبرنگار مهر افزود: طرح گام به گام برای اندیشیدن با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با نگاه فلسفی در دو مرکز برگزار می شود.

وی افزود: با برگزاری این کلاس ها که در قالب کارگاه های منظم برگزار می شود، کودکان و نوجوانان فلسفی اندیشیدن را تجربه می کنند.

مروج با اشاره به دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ابراز داشت: طرح قصه گویی برای بانوان یکی از اقداماتی است که به محض تأمین اعتبار اجرا خواهد شد و در کنار آن برگزاری مسابقه از برنامه های جنبی آن است.

وی عنوان کرد: این طرح با هدف ورود خانواده ها به حوزه قصه و استفاده از ظرفیتهای اثرگذار قصه گویی در جهت تربیت بچه ها اجرا می شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تربیت دینی کودکان را یکی از اولویت های اول کانون عنوان کرد و بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارائه فعالیت های دینی و قرآنی به صورت غیرمستقیم سعی در تربیت دینی آنها دارد.

مروج با اشاره به فعالیت های مرکز علوم و نجوم زنجان، ابراز داشت: مرکز علوم و نجوم زنجان یکی از مراکز تخصصی در سطح کشور است و کلیه فعالیت های نجومی را به کودکان ارائه می کند.

 این مسئول کانون زبان ایران را یکی از مراکز اصلی در ارتقاء زبان دانش آموزان دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه آموزش زبان در قبولی کنکور دانش آموزان نقش به سزایی دارد و لذا تمام استانداردهای آموزشی در نظر گرفته می شود.

مروج به فعالیت های روستایی کانون اشاره کرد و افزود: در بخشی از روستاهای استان کتابخانه های سیار شهری، روستایی و پستی دایر شده و توزیع کتاب همراه با قصه گویی در این محل ها صورت می گیرد.

 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: تشکیل نمایشگاه های کتاب در روستاها و مناطق محروم، در راستای معرفی تولیدات کانون و ترویج فرهنگ کتابخوانی از دیگر اقدامات کانون در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 1367931

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