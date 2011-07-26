بهره برداری از پروژه های عمرانی دانشگاه زنجان تا پایان تابستان امسال

محسن افشارچی در حاشیه دومین نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تا ابتدای سال تحصیلی امسال پروژه های مینی سوله ورزش های رزمی و ژیمناستیک، زمین چمن مصنوعی، بهسازی سالن شماره 1، یادمان شهدا، افزایش فضای سبز، طرح سردر دانشگاه و فضای سبز ورودی دانشگاه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به ایجاد 8 رشته در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی جدید در دانشگاه زنجان، افزود: دانشگاه زنجان در مهرماه سال جاری در 8 رشته تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

این مسئول ادامه داد: رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار، نانو فیزیک و معدن گرایش اکتشاف برخی از رشته های جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه زنجان هستند.

افشارچی گفت: تا انتهای سال جاری نیز دو رشته برق قدرت و مکانیک نیز در مقطع دکتری به دانشجویان ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه زنجان به کمبود خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر هزار دانشجو در خارج از خوابگاه های دانشگاه ساکن هستند که در صورت تأمین اعتبار از سوی وزارت علوم، خابگاه های در دست ساخت در دانشگاه هرچه سریعتر در راستای حل این مشکل مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی به افزایش 100 درصدی در تعداد تبدیل وضعیت های دانشگاه زنجان در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته تعداد تبدیل وضعیت ها در دانشگاه زنجان 20 نفر بود که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

افشارچی به اقدامات و برنامه های دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری مسابقات آرتوسکوپ، کنفرانس ملی آموزش شیمی، کنفرانس فناوری های نوین کشاورزی و قرارداد با شرکت ها و شهرک های صنعتی به منظور ارتقاء سطح پژوهشی برخی از اقدامات اخیر دانشگاه است.

به گفته وی راه اندازی آزمایشگاه فناوری های نوین از جمله نانو فیزیک و بایو تکنولوژی برخی دیگر از اقدامات دانشگاه در جهت افزایش سطح علمی دانشجویان است.