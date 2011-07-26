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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

در نشست خبری عنوان شد:

جایزه جهانی فردوسی معطل بودجه است

جایزه جهانی فردوسی معطل بودجه است

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نامه این سازمان به دفتر رئیس جمهور برای تامین اعتبار جایزه جهانی فردوسی بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یاری صبح امروز در نشست خبری رئیس این سازمان درباره آخرین وضعیت جایزه جهانی فردوسی - که در زمان علی‌اکبر اشعری (رئیس قبلی این سازمان) به یونسکو پیشنهاد شده بود - توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: بعد از سفر سال گذشته خانم روزلین راسل (رئیس گروه مشورتی برنامه حافظه جهانی یونسکو) به ایران، ایشان نظر مساعد خود را برای برگزاری این جایزه اعلام کرد و مدتی بعد و در زمان آقای اشعری نامه‌ای برای آقای رئیس جمهور در خصوص تامین اعتبار این جایزه ارسال شد.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است و به محض تامین اعتبار، جایزه جهانی فردوسی برگزار می‌شود.

پیشنهاد برگزار‌ی جایزه‌ جهانی فردوسی سال 1389 و در دوره ریاست علی‌اکبر اشعری بر سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران، به یونسکو ارائه شد.

کد مطلب 1367933

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