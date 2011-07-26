جایزه جهانی فردوسی معطل بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یاری صبح امروز در نشست خبری رئیس این سازمان درباره آخرین وضعیت جایزه جهانی فردوسی - که در زمان علی‌اکبر اشعری (رئیس قبلی این سازمان) به یونسکو پیشنهاد شده بود - توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: بعد از سفر سال گذشته خانم روزلین راسل (رئیس گروه مشورتی برنامه حافظه جهانی یونسکو) به ایران، ایشان نظر مساعد خود را برای برگزاری این جایزه اعلام کرد و مدتی بعد و در زمان آقای اشعری نامه‌ای برای آقای رئیس جمهور در خصوص تامین اعتبار این جایزه ارسال شد.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است و به محض تامین اعتبار، جایزه جهانی فردوسی برگزار می‌شود.

پیشنهاد برگزار‌ی جایزه‌ جهانی فردوسی سال 1389 و در دوره ریاست علی‌اکبر اشعری بر سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران، به یونسکو ارائه شد.