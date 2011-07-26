به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی در سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور و رویشگاه زاگرس افزود: حدود دو سوم از مساحت کل استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد که 527 هکتار از آن جنگل و یکهزار و 100 هکتار مرتع است.

وی افزود: بالغ بر 10 هزار هکتار باغ در استان ایجاد شده است و استان کرمانشاه با تولید یک میلیون و 50 هزار تن گندم ، 600 هزار تن جو و 600 هزار تن ذرت و 4 میلیون تولیدات دامی می تواند 10 درصد از غذای کشور را تامین کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آتش سوزیهای متعدد در جنگلهای زاگرس، اظهار داشت: عدم تعادل دامی در مناطق جنوبی و شمالی زاگرس باعث شده است که بخشهایی از پوشش جنگلی دچار آتش سوزی شود؛ بنابراین باید تعادل دامی را در مناطق مختلف زاگرس ایجاد کرد.

وی با اشاره به مرز مشترک استان کرمانشاه و کشور عراق، تصریح کرد: این استان 330 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و دارای دو منطقه ویژه اقتصادی است که مراحل اجرایی خود را طی می کند.

هاشمی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات صنعتی در این استان نسبت به استانهای دیگر کمتر است، افزود: این موضوع شرایطی را فراهم می کند که در بازار صادراتی عراق نسبت به کشور ترکیه مزیت بیشتری داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه افزود: آثار باستانی ، مناطق گردشگری و موضوع اکوتوریسم از جمله مزایای صنعت گردشگری این استان است که می توان از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با اغلب استانها ارتباط هوایی داریم، افزود: متاسفانه بیشترین بیکاری در کشور مربوط به منطقه زاگرس است که یکی از راهکارهای اساسی و اصلی آن، گسترش صنعت اکوتوریسم محسوب می شود که باید توجه بیشتری به آن کرد.