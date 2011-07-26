منبعی برای هنر مدرن در ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین آغداشلو که در نشست نقد هنر معاصر ایران مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سخن می‌گفت، افزود: هم اکنون کتاب‌هایی در مرحله انتشار است که امیدوارم اطلاعات ارائه شده آن ها درست و صحیح باشد.در خارج از کشور کتاب هایی در زمینه هنر معاصر ایران به چاپ رسیده که تمام نویسندگان آن خارجی بودند و منابع آن نیز درست نیست.جمع بندی این آمار و ارائه آن به جامعه باید از سوی محققان انجام شود.

آغداشلو تاکید کرد: ما برای هر نوع مبحثی با فقر منابع روبه روییم که این مساله نابخشودنی است زیرا کم کاری محققان سبب شده تاریخ این هنر فراموش شود.

این استاد دانشگاه به چاپ کتاب زندگی رضا عباسی و شاگردانش اشاره کرد و گفت: این کتاب را یک هنرمند اروپایی نوشته و این برای جامعه ایرانی که دارای قدمت چند صد ساله در زمینه هنر است قابل بحث است. گردآوری و جمع بندی اطلاعات در زمینه هنر معاصر نیز نباید سلیقه ای و بر اساس سلایق صورت گیرد و نگاه محققان به این مساله باید بیطرفانه باشد.

وی ادامه داد: هنرجویان و جوانان علاقه مند به هنر معاصر باید اطلاعات درستی از تاریخچه این هنر داشته باشند تا بتوانند با تکیه بر این منابع در این زمینه تحصیل کنند.سال 1340 اوج فعالیت هنر مدرن است و ما نمی توانیم این مساله را فراموش کنیم و یا به نوعی در طول تاریخی اسمی از آن دوران نیاوریم.

این استاد دانشگاه معتقد است: اینکه برخی می گویند هنر معاصر ایران برگرفته از هنر غرب است جای تامل دارد زیرا در بسیاری از هنر آن دوران این اتفاق افتاد و نمی توان از آن ایراد گرفت زیرا اگر کمال الملک هنر نقاشی غرب را به ایران آورد، نیما نیز برای سرودن شعر نیز از هنر غرب الهام گرفت.

وی ادامه داد: هنرمندان ما اگر از این هنر الهام گرفتند اما تلاش کردند آن را با توجه به فرهنگ و رسوم ایرانی آن را متحول و با ذات ایرانی وبدن عجین کنند. من یکی از وظایف خود را در طول سال ها فعالیت هنری در این می دانم که هروقت حوزه هنری از من دعوت کند با جان و دل آن را بپذیرم.

آغداشلو گفت: بسیاری از دوستان من در این حوزه فعالیت می کردند که دیگر نیستند اما حوزه هنری همیشه برای من جایگاهی حائز اهمیت بود. شاید همه ما از یک طبقه فرهنگی یا اجتماعی نباشیم اما نباید خودمان را از عرصه های هنری جدا کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: حوزه هنری جایگاه ویژه ای برای من دارد و حضور در این مکان برای من یک تکلیف است. من حوزه هنری را از خانواده خودم می دانم و وظیفه خود می‌دانم که از این خانواده در همه جا دفاع کنم.