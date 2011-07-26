درمان رایگان بیماران زخم بستر در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهریار حدادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به شائبه های چند وقت اخیر در عدم پذیرش بیماران زخم بستر استان در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس گفت: با وجود مجهز کردن امکانات درمانی بخش ترمیمی و پلاستیک بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و حضور سه فوق تخصص جراحی پلاستیک برخی تمایلی برای حضور در این مرکز برای جراحی زخم بستر ندارند و با ایجاد شائبه هایی سعی بر کم کار جلوه دادن پزشکان متخصص و متعهد این مرکز را دارند.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس اظهار کرد: در حال حاضر امکانات و تجهیزات مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس همتراز سایر استانهای کشور است و جراحی هایی همچون جراحی میکروسکوپی، ناهنجاری های مادر زادی فک وصورت، اصلاح نواحی سوختگی، بیماران ترومایی و زخم بستر با بالاترین سطح بهبودی امکان پذیر است.

وی در پاسخ به این پرسش که روند درمان زخم بستر در این مرکز چگونه است، عنوان کرد: هیچ مانعی برای عدم پذیرش بیماران زخم بستر در این مرکز وجود ندارد و این بیماران با توجه به ماهیت ضایعه درگیری مولتی سیستم به معنای اینکه اکثر این بیماران علاوه بر زخم بستر مشکلات داخلی از قبیل مشکلات کلیه، دیابت، کم خونی، مشکلات قلبی و عفونی دارند که برای انجام عمل زخم بستر این بیماران تعامل و همکاری متخصصین و فوق تخصص های رشته های مربوطه ضروری است.

حدادی ادامه داد: با توجه به متخصصان و فوق تخصصان مجرب همه رشته های پزشکی مرتبط که در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی هستند این مرکز مکان مناسبی برای ترمیم و عمل زخم بستر است.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و زیبایی مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس تصریح کرد: در سال گذشته در دو نوبت متخصصان این مرکز آمادگی خود را برای عمل جراحی زخم بستر اعلام کرده اند.

وی شایعاتی مبنی بر عدم بهبود یکی از بیماران زخم بستر و پذیرش در این مرکز را بزرگ نمایی دانست و افزود: لیست بیمارانی که در این مرکز مورد عمل جراحی زخم بستر قرار گرفته اند موجود است که بهبود یافته اند و از نکات مهمی که در نارضایتی این بیمار بود به علت عدم مراقبت اصولی و مطلوب پس از عمل و وزن 200 کلیوگرمی این بیمار بود.

حدادی در ادامه روند بهبود زخم بستر را فقط منوط به عمل جراحی ندانست و افزود: عمل جراحی زخم بستر فقط 50 درصد است و 50 درصد دیگر مراقبتهای پس از عملمحسوب می شود که استفاده از تشک مواج، جابجا کردن بیمار هر یک ساعت برای جلوگیری از سیاه شدن نسوج پیوندی ضروری است.

وی افزود: حتی پزشکان جراح پلاستیک و ترمیمی این مرکز هزینه عمل جراحی زخم بستر را رایگان کرده اند و سایر خدمات این عمل به صورت تعرفه دولتی است ولی باز مسئولان انجمن ضایع نخاعی به دلایلی انجام این عمل را فقط در بخش خصوصی ترجیح داده اند.