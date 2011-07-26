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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

تسنیمی تأکید کرد:

کمبود ایستگاه باند پهن زلزله در ایران/ ضرورت تجهیز شبکه های لرزه نگاری

کمبود ایستگاه باند پهن زلزله در ایران/ ضرورت تجهیز شبکه های لرزه نگاری

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با مقایسه وضعیت شبکه های لرزه نگاری در کشورهای مختلف گفت: در حال حاضر ترکیه 152 ایستگاه باند پهن و ایران دارای 23 ایستگاه باند پهن است این در حالی است که وسعت ترکیه قدری بیشتر از وسعت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی تسنیمی امروز سه شنبه در مراسم افتتاح سایت جدید و توسعه یافته شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران با بیان اینکه در زمان تصدی وی 15 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن در کشور وجود داشت، افزود: در حال حاضر 23 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن در کشور راه اندازی شده است.

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به وضعیت کشورهای همسایه و زمین شناختی ایران اظهار داشت: با توجه به داده‌های ثبت شده و وضعیت زمین شناختی ایران لازم است تا علاوه بر افزایش شبکه های لرزه نگاری باند پهن نسبت به تجهیز این ایستگاه ها اقدام کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های مسئولان و پژوهشگاه‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: اما این تلاش‌ها کافی نیست چرا که با مقایسه کشورها در می‌یابیم که پاکستان دارای 30 ایستگاه باند پهن، هند دارای 100 ایستگاه و ترکیه دارای 125 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن است.

تسنیمی با بیان اینکه ایران دارای 23 ایستگاه است، ادامه داد: این در حالی است که مساحت کل ترکیه قدری بیشتر از مساحت ایران است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سایت جدید و توسعه یافته شبکه ملی لرزه نگاری ایران یادآور شد: طبق مصوبات هیئت امنای پژوهشگاه زلزله اقدام به توسعه و بهبود شبکه ملی باند پهن در کشور شد که در این راستا سایت جدید این شبکه راه اندازی می‌شود امیدواریم بتوانیم پیشرفت‌های مناسبی را در این راستا شاهد باشیم.

کد مطلب 1367944

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