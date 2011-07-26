کمبود ایستگاه باند پهن زلزله در ایران/ ضرورت تجهیز شبکه های لرزه نگاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی تسنیمی امروز سه شنبه در مراسم افتتاح سایت جدید و توسعه یافته شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران با بیان اینکه در زمان تصدی وی 15 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن در کشور وجود داشت، افزود: در حال حاضر 23 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن در کشور راه اندازی شده است.
رئیس پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به وضعیت کشورهای همسایه و زمین شناختی ایران اظهار داشت: با توجه به دادههای ثبت شده و وضعیت زمین شناختی ایران لازم است تا علاوه بر افزایش شبکه های لرزه نگاری باند پهن نسبت به تجهیز این ایستگاه ها اقدام کرد.
وی با اشاره به تلاشهای مسئولان و پژوهشگاهها در این زمینه خاطرنشان کرد: اما این تلاشها کافی نیست چرا که با مقایسه کشورها در مییابیم که پاکستان دارای 30 ایستگاه باند پهن، هند دارای 100 ایستگاه و ترکیه دارای 125 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن است.
تسنیمی با بیان اینکه ایران دارای 23 ایستگاه است، ادامه داد: این در حالی است که مساحت کل ترکیه قدری بیشتر از مساحت ایران است.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سایت جدید و توسعه یافته شبکه ملی لرزه نگاری ایران یادآور شد: طبق مصوبات هیئت امنای پژوهشگاه زلزله اقدام به توسعه و بهبود شبکه ملی باند پهن در کشور شد که در این راستا سایت جدید این شبکه راه اندازی میشود امیدواریم بتوانیم پیشرفتهای مناسبی را در این راستا شاهد باشیم.
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