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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

نجیب حسینی:

شرایط سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان مهیا شد

شرایط سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان مهیا شد

کلاله - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به موانع بر سر راه پتروشیمی گلستان اشاره و تصریح کرد: با جلساتی که برگزار شد، شرایط برای سرمایه گذاری در عرصه پتروشیمی مهیا شده است.

سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، همچنین از برگزاری نشستهایی در آینده نزدیک برای توسعه پالایشگاهها در استان گلستان خبر داد.

وی افزود: با حضور مسئولان و مجموعه وزارت نفت در گلستان نشستهایی برای چگونگی توسعه پالایشگاه در گلستان برگزار می شود.

نماینده مردم مینو دشت و کلاله در مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان گلستان با موضوع حمایت از صنعت پتروشیمی با حضور محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت خبر داد.
 
حسینی درباره برگزاری جلسات مجمع نمایندگان استان گلستان که در ایام تعطیلی مجلس برگزار شده است، اظهار کرد: با حضور محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت جلسه ای با موضوع حمایت از صنعت پتروشیمی در استان برگزار شد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسات مقرر شد شرکتهای بالادستی کشور، صنعت پتروشیمی گلستان را ضمانت کنندتا پتروشیمی گلستان بتواند از تسهیلات و اعتبارات دولتی استفاده کند.
 
وی با اشاره به خصوصی بودن پتروشیمی گلستان، ادامه داد: این پتروشیمی 95 هزار سهامدار در استان دارد و مردم با این تضمین از سوی دولت می تواند مطمئن باشد زودتر به اهداف مالی خود می رسند.
کد مطلب 1367946

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