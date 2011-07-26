اعزام تمامی عمره گذاران مازنی به سرزمین وحی

موسی مشاء زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام عملیات حج عمره فرودگاه بین الملی ساری خبر داد.

وی اظهار داشت: امسال بیش از 53 هزار عمره گذار مازندرانی با انجام 231 پرواز از فرودگاه بین المللی ساری رهسپار سرزمین وحی شدند.



مشاء زمینی با بیان اینکه بیش از 500 تن بار زائران بیت الله الحرام در عملیات رفت از این فرودگاه جابجا شده افزود: تا اواسط ماه مبارک رمضان همه زائران مازندرانی به وطن باز می گردند.



وی افزود: این تعداد پرواز توسط شرکتهای ایران ایر، ماهان و سعودی انجام شد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.