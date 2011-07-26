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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

مشاء زمینی اعلام کرد:

اعزام تمامی عمره گذاران مازنی به سرزمین وحی

اعزام تمامی عمره گذاران مازنی به سرزمین وحی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای استان مازندران گفت: تمامی عمره گذاران مازنی به سرزمین وحی اعزام شدند.

موسی مشاء زمینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام عملیات حج عمره فرودگاه بین الملی ساری خبر داد.

وی اظهار داشت:  امسال بیش از 53 هزار عمره گذار مازندرانی با انجام  231 پرواز از فرودگاه بین المللی ساری رهسپار سرزمین وحی شدند.

مشاء زمینی با بیان اینکه بیش از 500 تن بار زائران بیت الله الحرام در عملیات رفت از این فرودگاه جابجا شده افزود: تا اواسط ماه مبارک رمضان همه زائران مازندرانی به وطن باز می گردند.
 
وی افزود: این تعداد پرواز توسط شرکتهای ایران ایر، ماهان و سعودی انجام شد.
 
مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.
کد مطلب 1367947

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