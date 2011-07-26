ضبط موسیقی "مادر پاییزی" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ضبط موسیقی، صداگذاری این فیلم توسط علی علویان در استودیو سنا ادامه دارد. ستار اورکی پیشتر موسیقی فیلم‌های "ریسمان باز"، "نظام از راست"، "پاتو زمین نزار"، "سیب و سلما"، "آناهیتا"، "آسمان هشتم"، "جدایی نادر از سیمین" و ... ساخته است.

فیلمبرداری "مادر پائیزی" از اواخر بهمن ماه سال گذشته در منطقه شمال کشور آغاز شده و پس از تعطیلات نوروز در تهران به پایان رسید.

در این فیلم هانیه توسلی، علیرضا جلالی‌تبار، ارشیا طالبی، کتایون کارایی، وحید رهبانی، بهناز جعفری، رویا ثمودی، آرش تاج، مختار سائقی و فرهاد بشارتی نقش آفرینی می‌کنند. داستان "مادر پائیزی" درباره نوجوانی مبتلا به بیماری اوتیسم است که پس از اطلاع یافتن از زنده بودن مادرش از شمال عازم تهران می‌شود و ....