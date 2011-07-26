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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

مسئول هماهنگی سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با اشاره به پایان یافتن مرحله درون دانشگاهی المپیاد از برگزاری آن در شهریورماه 90 خبر داد و گفت: دانشجویان علوم پزشکی در این دوره در چهار حیطه باهم به رقابت می پردازند.

آنژیلا عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سومین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور از 18 شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز می شود.

وی افزود: دانشجویان در این دوره در حیطه استدلال بالینی با موضوع طب سرپایی، حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع علوم اعصاب، حیطه مدیریت در نظام سلامت با موضوع حاکمیت بالینی و حیطه نوآورانه با موضوع اخلاق پزشکی به رقابت می پردازند که حیطه نوآورانه برای اولین بار در این دوره ارائه شده است.

عطایی اظهار داشت: در حال حاضر بخش درون دانشگاهی به پایان رسیده است و هر دانشگاه علوم پزشکی 12 دانشجوی برگزیده را به همراه یک سرپرست به المپیاد معرفی می کند.

وی یادآور شد: فرآیند کشوری سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از روز 18 شهریور ماه 90 با پذیرش و اسکان آغاز شده و المپیاد در روز 19 شهریور به صورت رسمی افتتاح می شود. مراسم اختتامیه المپیاد همزمان با معرفی برگزیدگان در روز 26 شهریور برگزار می شود.

مسئول هماهنگی سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با اشاره به مشارکت اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی در این دوره از المپیاد گفت: از تمامی دانشگاهها خواسته شده است که نمونه سئوالات دانشگاهی را برای المپیاد ارسال کنند که از میان آنها بهترین سئوالات انتخاب می شود و طراح سئوال به عنوان عضو هیئت علمی مشارکت کننده، دعوت به همکاری می شود. 

کد مطلب 1367955

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