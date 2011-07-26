ساختمان خیابان 30تیر در اختیار کتابخانه ملی است/ دلیل امحای برخی اسناد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری اسحاق صلاحی رئیس جدید اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز سه شنبه (4 مرداد) در محل این سازمان برگزار شد.

انتقال بخشی از فعالیت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ساختمان 30 تیر

صلاحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساختمان متلعق به این سازمان در خیابان 30 تیر تهران - که سال‌هاست بلااستفاده مانده است - گفت: ساختمان 30 تیر کماکان متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی است و تفاهم‌نامه‌ای میان این سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای استفاده بهتر از آن امضا شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه یک طبقه از این بنا موزه است و در اختیار وزارت علوم قرار خواهد گرفت، یک طبقه دیگر را هم بازسازی می‌کنیم و بعداً درباره اینکه چه استفاده از آن خواهد شد، اعلام می‌کنیم ولی فعلاً برنامه ما این است که این ساختمان آماده شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در عین حال از انتقال بعضی از فعالیت‌های این سازمان به ساختمان 30 تیر در آینده نزدیک خبر داد.

ویژگی اسنادی که امحاء می‌شوند از زبان صلاحی

صلاحی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های اسنادی که در جلسات شورای اسناد سازمان دستور به امحاء آنها داده می‌شود، گفت: در تمام سازمان‌ها، آئین‌نامه‌های ابلاغی در اختیارشان قرار می‌گیرد تا در این باره که برخی اسناد باید ثبت شود یا نه، تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها درباره ثبت اولیه این اسناد تصمیم‌گیری می‌کنند و غالباً هم در جلسات مربوطه نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم حصور دارد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: این سندها غالباً شامل مواردی از قبیل پرونده کارگزینی یک فرد، برگه‌های مرخصی یا ماموریت کارمند فلان سازمان و از این قبیل است. اینها صورت جلسه می‌شود و قبل از جلسه شورای رسمی اسناد، به اعضا داده می‌شود و آنها تصمیم می‌گیرند که این سندها محو شوند یا نه؟

سه شیوه ساماندهی نسخ خطی موجود در کشور

صلاحی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره برنامه سازمان متبوعش در حوزه نسخه‌های خطی با بیان اینکه «در حال حاضر 62 هزار نسخه خطی و چاپ سنگی در این سازمان نگهداری می‌شود و قدیمی‌ترین کتاب هم مربوط به سال 427 هجری است» به اهمیت آثار نادر و خطی اشاره کرد و گفت: ما سه شیوه برای ساماندهی نسخ خطی داریم.

به گفنته وی این شیوه‌ها عبارتند از: 1- هر کسی که می‌خواهد نسخه خطی‌اش را بفروشد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی آن را خریداری خواهد کرد. 2- اگر وی مایل به فروش آن نسخه نباشد، این سازمان حاضر است آن را مرمت کند. 3- سازمان اسناد و کتابخانه ملی حاضر است کتاب را به صورت امانی و در این سازمان برای فرد دارنده آن نگهداری کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین از تلاش برای بازگرداندن آثار نادر ایران در کشورهای دیگر خبر داد و گفت: دیپلماسی ما با کشورهای دیگر که اخیراً آغاز شده، در همین راستاست. همچنین اگر قرار است این اسناد آنجا نگهداری شوند، ما حاضریم در صورت لزوم در این خصوص آموزش‌های لازم را به مسئولان مرتبط با این آثار در این کشورها بدهیم.