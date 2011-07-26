به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس را در روز سه شنبه پس از علی لاریجانی عهده دار شد پس از اظهارات مسئولان امنیتی و انتظامی کشور درخصوص نا امنی های اخیر در کشور اظهارداشت: کمیسیون قضایی هرچه سریعتر لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم را مورد رسیدگی قرار دهد تا این بحث زودتر در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی ادامه داد: رسانه‌ها نیز باید طبق قانون با نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای بازدارندگی از وقوع جرم همکاری کنند و اگر اشکالاتی در قوانین و مقررات وجود دارد یا مجوزهایی نیاز است مجلس آمادگی دارد تا هر لایحه‌ ای را که از سوی دولت و یا قوه قضائیه آماده می شود مورد رسیدگی قرار دهد.

باهنر با بیان اینکه درباره حمل سلاح سرد باید کارشناسی‌های لازم صورت گیرد گفت: بحثی که نمایندگان و دادستان درباره روند رسیدگی به جرائم سخت و خشن مطرح کردند، موضوع درستی است و ما هم معتقدیم ضرورتی ندارد که این پروسه زمان‌ گیر باشد لذا ما آماده‌ ایم تا اگر لایحه ‌ای در این باره وجود دارد بررسی کنیم و این مجازات‌ها سریعتر اتفاق بیفتد.

نائب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر قوانین براساس لوایح، مورد رسیدگی قرار بگیرد امکان کار کارشناسی بیشتری است، به هر حال دولت یک دستگاه اجرایی بزرگ با کارشناسان متعدد است و قوه قضائیه هم در میدان عمل است و هر روز هزاران پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد پس قطعا به مشکلات و نارسایی‌ ها بیشتر وقوف دارد، لذا عزیزان به جای اینکه منتظر طرح مجلس باشند فعال‌تر شوند و با تقدیم سریع لوایح قوانین را اصلاح و مشکلات را برطرف کنند.

محمدرضا باهنر در پایان گفت: رسانه‌ ها هم در این قضیه وظیفه سنگینی در جهت پیشگیری و بازدارندگی از وقوع جرم دارند.