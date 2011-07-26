اعطای هدیه به سه هزار خوش حجاب اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی در جلسه بررسی طرح تشدید امنیت اخلاقی در چهار کلانشهر اصفهان، فارس، خوزستان و قم که با حضور سردار رادان، جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اجرای طرح امنیت اخلاقی در این استان را با دو رویکرد تذکر لسانی و اعطای هدیه عنوان کرد و افزود: در طول یک ماه از ابلاغ طرح تشدید امنیت اخلاقی در کلانشهر اصفهان علاوه بر تذکر به 55 هزار و 72 نفر از افراد بدپوشش، به سه هزار و 478 نفر نیز از افراد خوش حجاب هدیه داده شده است.

وی بیان داشت: البته ما برای تشویق افراد بدپوشش به آن دسته از افرادی هم که تذکر پلیس را قبول کرده و خود را اصلاح کرده بودند هدیه‌ای اعطا کردیم که این نوع رفتار پلیس اصفهان بازتاب بسیار خوبی در بین مردم داشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان یکی از اقدامات دیگر این فرماندهی در یک ماه گذشته از اجرای طرح مذکور را برخورد جدی با رانندگان بدحجاب عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص طی مدت اخیر نزدیک به 45 میلیون تومان برگ جریمه برای رانندگان بابت عدم انطباق عکس گواهینامه با شخص راننده صادر شده است.

سردار کرمی در خصوص عملکرد این فرماندهی در جمع آوری ماهواره نیز تاکید کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون تعداد پنج هزار و 31 مورد ریسیور، دیش و ال‌ان‌بی جمع آوری شده و 151 نفر هم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند ضمن اینکه در یک عملیات جداگانه هم از یک باند توزیع تجهیزات ماهواره تعداد یک هزار و 820 دیش و ال‌ان‌بی کشف و ضبط شد.