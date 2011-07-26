به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور که امروز صبح در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: جریان تعلیم و تربیت پیوسته است و حتی اگر بخش های گوناگون کشور دچار وقفه شود نباید در جریان تعلیم و تربیت تعطیلی یا نوسان بوجود آید.

وی در ادامه دلیل نخست موضوع آفرینش و خلقت انسان را تعلیم و تربیت دانست و گفت: چنانچه همه بخش ها و امور یک دولت و حکومت تعطیل شود ولی تعلیم و تربیت در آن زنده باشد همه ماموریت های آن نظام تحقق یافته است.

رئیس جمهور افزود: اساسا خداوند و پیامبر اکرم (ص) معلم اول بوده و همه زندگی پیامبر برای تعلیم و تربیت سپری شده است.

احمدی نژاد ادامه داد: اگر ما هیچ چیز نداشته باشیم با آموزش و پرورش همه چیز برایمان خواهد آمد و به واقع مهمترین کار کشور در بخش آموزش و پرورش جریان دارد.

وی هدف اصلی از تعلیم و تربیت را ساختن انسان عنوان کرد و گفت: این مهم نیازمند دو عامل مهم علم و محبت است.

رئیس جمهور در توضیح عامل علم گفت: انسان بدون علم معنا ندارد و همه شکوفایی انسان در سایه علم به دست می آید.

وی افزود: دانش چراغ راه حرکت انسان را روشن کرده و فرصت ها را برای شکوفایی استعدادهای الهی انسان مهیا می کند.

احمدی نژاد به عنصر دوم در تعلیم و تربیت یعنی محبت اشاره کرد و گفت: خمیرمایه خلق هستی مهرورزی است و عاملی که به انسانیت انسان معنا می دهد محبت به شمار می رود.

رئیس قوه مجریه گفت: اگر در دل کسی محبت نباشد هر چقدر به مراتب علم نیز دست یافته باشد ولی آن شخص تبدیل به ابزار سقوط انسان و ابزاری برای قتل و عام انسانها می شود.

وی در ادامه گفت: اگر نسبت به انسانها عشق و محبت نباشد، محال است در جهت ساختن آنها حرکتی صورت بگیرد و در عین حال اگر محبتی محبت نباشد تربیت اتفاق نمی افتد.

احمدی نژاد در ادامه با طرح این سئوال که هدف از تعلیم و تربیت در جامعه ما چیست، گفت: باید این هدف مشخص شود تا مسیر متناسب با آن را تعریف کنیم.

رئیس جمهور گفت: ما نمی خواهیم همانند کشورهایی که امروز مدعی پیشرفت هستند باشیم و آنهایی که امروز چنین ادعایی را در نظام بین الملل دارند حیثیت ملت ها را به بازی گرفته اند.

وی افزود: حاصل تعلیم و تربیتی که ما ارائه می دهیم کاملا متفاوت از آنها است و برای ساختن انسان راهی جز تعلیم و تربیت برای رسیدن به طراز زندگی در جامعه مهدوی نیست.

احمدی نژاد الگوی جامعه را انسان کامل و خود حضرت ولی عصر (عج) دانست و گفت: انسان کامل و پیامبر یعنی تجلی همه علم و محبت.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش خطاب به معلمان گفت: هم اکنون با همت شورای آموزش و پرورش برنامه تحول نظام آموزشی تهیه شده است و مبنای آن بر اساس رساندن جامعه در طزار زندگی در جامعه مهدوی است.

وی خواستار آمادگی نیروهای آموزش و پرورش برای اجرای این سند شد و افزود: برای تهیه این طرح زحمات زیادی کشیده شده است و با وجود فداکاری هایی که تا کنون از سوی نیروهای آموزش و پرورش صورت گرفته ما هنوز در پله اول قرار داریم.

وی در ادامه بر توجه به فضای آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: امروزه دیدگاه ها تغییر کرده و باید فضای آموزشی پرنشاط ترین فضا در کشور باشد و دانش آموزان جهت حضور زودتر در مدارس و خروج دیرتر از این محیط اشتیاق نشان بدهند.

احمدی نژاد به طرح سباح برای اجباری کردن آموزش شنا در مقاطع تحصیلی اشاره کرد و گفت: چنین طرح هایی باید در تمامی مقاطع به اجرا در آید و حتی معلمان را نیز تحت پوشش قرار دهد.

رئیس جمهور تاکید کرد: باور من این است که دانش آموزان ایرانی می توانند بر سکوی قهرمانی در سرتا سر جهان قرار گیرند و برای این منظور باید زمینه های نشاط را در محیط آموزشی مهیا کنیم.

وی در ادامه به انتقاد برخی از افراد از میزان تعطیلات در کشور اشاره کرد و گفت: بنابرهمین موضوع ما عده ای را مامور کردیم که گزارشی از میزان تعطیلات کشورهای دیگر نیز تهیه کرده و مقایسه ای با تعطیلات خود داشته باشیم .

احمدی نژاد افزود: در گزارشی که از این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد کمترین میزان تعطیلات متعلق به کشوری بود که هم اکنون در خلیج عدن قرار داشته و با مشکلات بسیاری روبرو است و پس از آن کمترین تعطیلات در ایران وجود دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعطیلی مقطع تحصیلی ابتدایی در روز پنجشنبه کار درستی بود گفت: توصیه می کنم این مسئله را در مقاطع دیگر تحصیلی نیز به اجرا بگذارید.

وی همچنین گفت: برخی می گفتند دولت نهم و دهم تعطیلات زیادی را به کشور تحمیل کرده است و با محاسبات غلطی آن را عاملی برای زیان دیدن کشور اعلام می کردند ولی باید گفت مگر کار به ساعات طولانی ارتباط دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: تجربه ما نشان می دهد که وقتی دو تا سه ساعت از ساعات کاری در ماه رمضان کاهش می یابد بازدهی افراد در ادارات افزایش می یابد.

احمدی نژاد در ادامه گفت: دستور دین اسلام است که وقت را در 3 وقت تقسیم کنید و تنها برای یک قسمت برای معاش فعالیت داشته باشید و 2 قسمت دیگر برای ساختن انسان است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت از همه برنامه های آموزش و پرورش با افتخار حمایت کرده و در عین حال بر پرنشاط بودن فضای آموزشی کشور تاکید دارد.