اجرای سد هراز از برنامه عقب نیست

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، روند پیشرفت سد هراز در این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سد هراز به عنوان بزرگترین سد مخزنی در شمال کشور طبق برنامه عقب نیست و هم اکنون بیش از 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این سد اکنون با پشتبانی کامل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از برنامه زمانبندی شده هم جلوتر است.

اکبرزاده با بیان اینکه در اختصاص بودجه سال90 سد هراز حدود 280 میلیارد ریال پیش بینی شده است، اضافه کرد: در تلاش هستیم تا بودجه سال آینده این سد را تا حدود 500 میلیارد ریال افزایش دهیم.

فرماندار آمل اظهار داشت: برای اجرا و ساخت سد و ایجاد جاده جایگزین هراز آمل به بیش از سه هزار و500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

اکبرزاده، در خصوص مشخصات فنی سد هراز آمل تصریح کرد: سد مخزنی هراز با ارتفاع 150متر از پی، ظرفیت تنظیم بیش از650 میلیون متر مکعب آب در پشت سد را دارد.

وی با اشاره به اینکه تولید 25 مگاوات برق در سد هراز آمل پیش بینی شده است افزود: با بهره برداری از سد هراز مشکلات کم آبی حدود 100هزار هکتار از اراضی پایین دست سد شهرستانهای آمل، بابل، محمودآباد، فریدو نکنار و بابلسر رفع و آب مورد نیاز بیش از یک میلیون نفر از ساکنان این مناطق تامین خواهد شد.

فرماندار آمل با تاکید براینکه هیچ مشکلات زیست محیطی در خصوص سد هراز وجود ندارد و پیش از این در خصوص آن حرف و حدیث های زیادی مطرح شده بودبا مجوز نهایی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم وجود مشکلات زیست محیطی، ساخت این سد با رعایت کامل مسائل زیست محیطی در حال انجام است.

سدهراز در فاصله حدود 24 کیلومتری شهر آمل در محور هراز بر روی روخانه پر آب هراز در حال ساخت است.