به گزارش خبرنگار مهر، آصف زارع صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران این شهرستان گفت: این کنفرانس در چهار محور مدکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی، مددکاری اجتماعی و مدیریت اجتماعی، مددکاری اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و آینده‌نگری اجتماعی و مددکاری اجتماعی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مسئولان کشوری و استانی که در این کنفرانس حضور خواهند داشت به لحاظ کیفی و کمی نسبت با نخستین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران بیشتر و بهتر خواهد بود.

زارع افزود: نگاه بر این است که این کنفرانس خروجی دستگاه‌های مختلف را تجزیه و تحلیل کند و چراغ راهی برای آینده کاری آنها باشد و این در حالی است که هر قدمی که برداریم افتخاری برای شهرستان خواهد بود.

وی گفت: یکی از چالشهایی که با آن مواجه بودیم این بود که گفته می شد چرا کنفرانس مددکاری باید در گناباد برگزار شود اما خوشبختانه تعداد دستگاههای مشارکت کننده نسبت به کنفرانس قبلی دو برابر هستند.

زارع افزود: هم اندیشی ها و کارگاهها در کنار ارائه مقالات از برنامه های اکنفرانس دوم است و امید است که دانشگاه آزاد اسلامی گناباد میزبان شایسته ای برای شرکت کنندگان در دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران باشد.