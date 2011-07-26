حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همدان میزبان مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از امروز میزبان مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور است.
وی با اشاره به تعداد تیمها شرکت کننده در این دوره از رقابتها، خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی کاراته پسران دانشگاه آزاد اسلامی با حضو کاراتهکاهی مناطق مختلف کشور به مدت دو روز به میزبانی این واحد دانشگاهی برگزار می شود.
رئیس هیئت کاراته استان قم یاد آور شد: این مسابقات با حضور تیمهای منتخب مناطق 17 گانه دانشگاه آزاد اسلامی که رقابتهای مقدماتی خود را در مناطق پنج گانه برگزار کرده اند، انجام میشود و در آن دو کاراتهکای قمی نیز حضور دارند.
وی اظهار داشت: سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان میزبانی این رقابت ها را بر عهده خواهد داشت و طی آن دو کاراتهکای قمی در اوزان منهای 60 و منهای 80 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت میپردازند.
عابدی عنوان داشت: دو نفر از ورزشکاران تیم منتخب منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به نامهای سعید علی پور و محسن میرقیصری از جمله کاراته کاهای با تجربه قم که سابقه حضور در تیم ملی را نیز دارند، در این دوره از مسابقات شرکت دارند.
وی ابراز داشت: در این از مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور بیش از 130 کاراتهکا در شش سبک کمیته و یک سبک کاتا در اوزان مختلف برای کسب مقام قهرمانی با یکدیگر در شهر همدان به رقابت خواهند پرداخت.
رئیس هیئت کاراته استان قم با اشاره به اهمیت کسب مقام در این دوره از رقابتها توسط هر یک از نفرات شرکت کننده، تصریح کرد: تیم قهرمان این دوره ازمسابقات به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی به مسابقات بین المللی اعزام خواهد شد.
وی یادآور شد: سعید علیپور در دو سال گذشته با حضور در اردوهای تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان تجربیات بسیار ارزشمندی در اختیار دارد و قطعا اگر از نظر آمادگی جسمانی روی فرم باشد میتواند موفقیت آمیز عمل کند.
عابدی افزود: سیدمحسن میرقیصری نیز با تجربیات بسیار ارزشمند از سالها حضور در تیم ملی کاراته و تیمهای اعزامی استان قم به مسابقات قهرمانی کشور و همچنین لیگ کاراته باشگاههای کشور دارد در وزن خود از جمله مدعیان است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کاراته استان قم از رقابت دو کاراتهکای قمی در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور خبر داد.
حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همدان میزبان مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاه های آزاد کشور است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از امروز میزبان مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور است.
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