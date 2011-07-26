به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد دلاوری در یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی اظهار داشت: با توجه به این که واحدهای تولید پودر سنگ واقع درجاده اراک، مشکلات آلایندگی و زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده اند، انتقال این واحدها در آینده ای نزدیک قطعی است.



وی بیان داشت: چندین گزینه برای انتقال واحدهای صرفاً موجود در این نقطه، در نظر گرفته شده است که پس از انجام بررسی های بیشتر و تکمیل مطالعات کارشناسی، نسبت به انتخاب محل دقیق و واگذاری زمین اقدام خواهد شد.



سرپرست معاونت عمرانی استانداری قم همچنین با اشاره به بازنگری طرحهای هادی تعدادی از روستاهای استان ابراز داشت: لازم است تا در اجرای این طرح ها جامع نگری و توجه کافی به نیازهای آتی و کاربری های معقول مناطق روستایی صورت گیرد.



بر پایه این گزارش، در این جلسه بازنگری طرح های هادی روستاهای مؤمن آباد، حاجی آباد آقا و ملک آباد از توابع بخش مرکزی و روستای قباد بزن از توابع بخش کهک مطرح و با تغییراتی به تصویب رسید.

