هفدهمین شهرک صنعتی آذربایجان غربی به شبکه گاز متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح گازرسانی به شهرک صنعتی بوکان با استفاده از پنج هزار و 900 متر شبکه گذاری و ایجاد یک ایستگاه 10 هزار متر مکعبی ظهر سه شنبه با حضور استاندار، معاونان و مدیران کل آذربایجان غربی افتتاح شد که با بهره برداری از آن هفدهمین شهرک صنعتی استان به شبکه گاز طبیعی متصل شد.

برای بهره برداری از این طرح سه میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است و در شهرک صنعتی بوکان 52 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر خود به شهرستان بوکان از سایت مسکن مهر و سوله 70هزار تنی این شهرستان بازدید کرد.

برای ساخت سوله 70 هزار تنی، 30 میلیارد ریال هزینه شده و این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سایت مسکن مهر بوکان نیز با یک هزار و 544 واحد، به طور میانگین 45 درصد پیشرفت فیزکی داشته و برای اتمام آن 160میلیارد ریال تسهیلات دولتی پرداخت شده است.

پیش بینی می شود تا پایان امسال، 936 واحد از این سایت به بهره برداری برسد.

استاندار آذربایجان غربی در سفر یک روزه خود به شهرستان بوکان که چهل و هفتمین سفر شهرستانی وی به شمار می رود، ضمن بازدید و بهره برداری از چند طرح عمرانی با مردم این شهرستان دیدار خواهد داشت.