تراکم کلاسهای مدارس عادی گلستان 40 نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت پیش از ظهر سه شنبه در نشست ساماندهی فضاهای آموزشی افزود: ساماندهی فضاهای آموزشی یکی از سیاستهای اصلی و محوری وزارت آموزش و پرورش است و فضاهای آموزشی در مدارس بصورت دقیق بررسی شود و کلیه فضاهای موجود در مدرسه بجز اتاقهای ضروری برای کار عوامل اجرایی مدرسه به کلاس درس اختصاص یابد.

آیت در ادامه به بحث ساماندهی نیروی انسانی پرداخت و گفت: انتطاراست در بحث ساماندهی نیروی انسانی سقف حق التدریسها رعایت شود و نیروها به نحو احسن ساماندهی شوند.

وی در ادامه در خصوص ثبت نام از دانش آموزان گفت:ما در حین اینکه از مدیران مدارس حمایت می کنیم، مدیر هم باید با اولیا و مراجعان با حفظ کرات برخورد کنبد.

وی همچنین از مدیران مدارس خواست که به هیچ وجه از اولیا شهریه فوق العاده و هیچ گونه وجهی جز حق بیمه وکتاب دریافت نکنند.

آیت در پایان اشاره ای به بحث پروژه مهر داشت و گفت: پروژه مهر یکی از جامع ترین برنامه های آموزش و پرورش است و باید کارها ی مربوط دراین زمینه دقیق وکامل صورت گیرد.

گلستان 290 هزار دانش آموز و دو هزار و 800 مدرسه دارد.