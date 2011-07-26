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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

آیت:

تراکم کلاسهای مدارس عادی گلستان 40 نفر است

تراکم کلاسهای مدارس عادی گلستان 40 نفر است

کلاله - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان تراکم کلاسها در مدارس شبانه روزی و مدارس هیئت امنایی را 30 نفر و مدارس عادی را حداکثر 40 نفر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت پیش از ظهر سه شنبه در نشست ساماندهی فضاهای آموزشی افزود: ساماندهی فضاهای آموزشی یکی از سیاستهای اصلی و محوری وزارت آموزش و پرورش است و فضاهای آموزشی در مدارس بصورت دقیق بررسی شود و کلیه فضاهای موجود در مدرسه بجز اتاقهای ضروری برای کار عوامل اجرایی مدرسه به کلاس درس اختصاص یابد.

آیت در ادامه به بحث ساماندهی نیروی انسانی پرداخت و گفت: انتطاراست در بحث ساماندهی نیروی انسانی سقف حق التدریسها رعایت شود و نیروها به نحو احسن ساماندهی شوند.
 
وی در ادامه در خصوص ثبت نام از دانش آموزان گفت:ما در حین اینکه از مدیران مدارس حمایت می کنیم، مدیر هم باید با اولیا و مراجعان با حفظ کرات برخورد کنبد.
 
وی همچنین از مدیران مدارس خواست که به هیچ وجه از اولیا شهریه فوق العاده و هیچ گونه وجهی جز حق بیمه وکتاب دریافت نکنند.
 
آیت در پایان اشاره ای به بحث پروژه مهر داشت و گفت: پروژه مهر یکی از جامع ترین برنامه های آموزش و  پرورش است و باید کارها ی مربوط دراین زمینه دقیق وکامل صورت گیرد.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز و دو هزار و 800 مدرسه دارد.
کد مطلب 1367977

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