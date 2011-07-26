بوستانی در کرج به نام "روح الله داداشی" نامگذاری می شود

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "روح الله داداشی" یکی از افتخار آفرینان عرصه ورزش پهلوانی بود که افتخارآفرینی او از اذهان ورزش دوستان زدوده نخواهد شد.

وی افزود: این پهلوان طی چند سال گذشته در مسابقات قوی ترین مردان جهان و مردان آهنین ایران افتخاراتی را برای کشور و استان البرز رقم زد.

این مسئول عنوان کرد: بی شک مرحوم داداشی نه تنها یک قهرمان در عرصه ورزش امروز و فردای این سرزمین بود بلکه در سایر بخشها به خصوص کمک و همکاری با مؤسسات خیریه نیز سرآمد و فعال بود.

آقازاده ادامه داد: این پهلوان با غیرت، پایمردی و تلاشی مجدانه توانست اقتدار، عظمت، افتخار و سربلندی ایران اسلامی را در تاریخ اندیشه ها، آرمانها و جوانمردیها ثبت و ضبط کند.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: به پاس افتخارآفرینی های مرحوم "روح الله داداشی"، قوی ترین مرد ایران و جهان یک بوستان به نام او در این کلانشهر نامگذاری می شود.

این مسئول گفت: گرچه نحوه از دست دادن این قهرمان خوش اخلاق و فروتن بسیار تلخ و ناگوار بود اما برای زنده نگه داشتن یاد او تصمیم گرفته شد که بوستانی به نام داداشی در کرج نامگذاری شود.

شهردار کرج ضمن ابراز همدردی با خانواده و خویشاوندان مرحوم دادشی، ضایعه از دست دادن او را به عموم مردم به خصوص ورزشکاران و جامعه ورزشی کشور تسلیت گفت.

آقازاده تأکید کرد: هدف از نامگذاری این بوستان به نام این قهرمان پرآوازه به معنی آن است که ما ارزش و قدر قهرمانان و افتخارآفرینان خودمان را می دانیم و یاد او برای همیشه در ذهن ما زنده است.

روح الله داداشی قوی ترین مرد آهنین که چندین قهرمانی در ایران و شرکت در مسابقات جهانی این رشته را در کارنامه خود داشت، طی یک هفته گذشته در منطقه گلشهر کرج توسط سه نفر مورد حمله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات ناشی از چاقو جان خود را از دست داد.