فولاد مبارکه تیرماه 478 هزار تن محصول روانه بازار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود سمیعی نژاد گفت: شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه امسال در مجموع یک میلیون و 914 هزار تن کالا به مشتریان عرضه کرده است.

وی افزود: میزان تولید فولاد این شرکت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با هدف برنامه پیش بینی شده 4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش نشان می دهد.



سمیعی نژاد درباره برنامه های توسعه شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: با اجرای طرح های توسعه ای، ظرفیت تولید فولاد در این شرکت به 11 میلیون تن می رسد.



وی میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های توسعه فولاد مبارکه را تا پایان سال93 حدود 4 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت فولادی با ظرفیت تولید سالانه 7 میلیون تن در خاورمیانه است.