ایجاد مرکز دیپلماسی عمومی در ساختار جدید وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در ادامه نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی به مدالیته و توافقات ایران و آژانس در گذشته اشاره کرد و گفت: اقداماتی که مدالیته اعلام کرده بود رفع کردیم و آژانس هم آن را تایید کرد و انتظار این بود پرونده در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.

بداخلاقی غرب در قبال بیانیه تهران

سخنگوی وزارت امورخارجه ، بیانیه تهران میان ایران ، برزیل و ترکیه را از دیگر اقدامات اعتمادساز ایران دانست و افزود: متاسفانه غرب در برخورد با این بیانیه ، با قطعنامه و تحریم بداخلاقی کرد.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: بنابراین اعتمادسازی به عنوان گام مثبت پیش از این از طرف جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و ما منتظر اعتمادسازی کشورهای مقابل هستیم.

با ترور می خواهند تحولات علمی و فناوری در ایران متوقف شود

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ترور شهیدرضایی نژاد گفت: کشورهایی که کمک و حمایت می کنند تا حرکت های تروریستی ترویج یابد در اشتباهند.

مهمانپرست افزود: حمایت تروریستی از این اقدام صهیونیستی درباره جوانان ما به این برمی گردد که می خواهند حرکت و سرعت کشور را به ویژه در تحولات علمی و فناوری متوقف کنند.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه دشمنان نظام چشم دیدن پیشرفت و تعالی ایران را ندارند ادامه داد: آنان چون نتوانستند با تحریم جلوی پیشرفت های ملت ایران را بگیرند و نیز مرتب خبر پیشرفت های علمی و فناوری جوانان کشور را شنیدند دست به ترور دانشمندان جوان ما زدند که کشورها باید این ترورها را محکوم کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مدعیان مبارزه با تروریست به ویژه غربی ها با حمایت و پناه دادن از تروریست ها به ویژه رژیم صهیونیستی بزرگترین لطمه را به جهان وارد کرده اند و باید دست از حمایت تروریست بردارند.

ظرفیت خوبی برای همکاری ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد

مهمانپرست همچنین به سفر های وزیر خارجه کشورمان به کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: سفرهایی که صالحی به کشورهای اروپایی داشت ، بنا به دعوت همتایان وی و در محیطی بسیار خوب و صمیمی صورت گرفت و مقامات دو کشور درباره سطح روابط دو جانبه ، تحولات منطقه ای و حرکت بیداری اسلامی در منطقه رایزنی های کردند.

وی افزود: مسائلی هم که مورد توجه طرفین بود از جمله حقوق بشر و یا موضوعاتی که می توانست در دستور کاری دو کشور باشد در محیطی سازنده و موثر بحث شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ظرفیت خوبی برای همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد گفت: باید این رفت و آمدها و رایزنی ها ادامه یابد و سوءتفاهم ها ر فع شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: تلاش می کنیم از ظرفیت های بالای این کشورها برای رشد و توسعه مردم کشورمان و مردم کشورهای اروپایی استفاده مثبت کنیم و اینکه برخی نظرها ، تحلیل ها و یا انتقادهایی مطرح می شود مبنی بر اینکه تحرک دستگاه دیپلماسی کم است ، هیچ گاه تحلیلی مستند و قوی شامل پیشنهاد جدی برای اینکه دستور کار دستگاه دیپلماسی بخواهد وارد حوزه جدیدتری شود دریافت نکرده ایم.

استقبال مهمانپرست از پیشنهاد و انتقاد سازنده به عملکرد وزارت خارجه

مهمانپرست با بیان اینکه فکر می کنیم خیلی از این اظهارات ممکن است با نگرشی سیاسی صورت گیرد و در حوزه سیاست خارجی بارها اعلام کرده ایم که این حوزه متعلق به منافع ملی کشور است افزود: باید همه کمک کنند به اهداف بزرگ کشورمان دست یابیم .

وی افزود: از هرگونه پیشنهاد سازنده استقبال می کنیم ولی انتقادهایی که می شود اگر جنبه سیاسی داشته باشد و بدون مستندات کافی ارائه شود ، خیلی قابلیت بررسی ندارد.

باید از هرگونه اختلاف و تنش میان کشور های منطقه جلوگیری شود

مهمانپرست به تحولات منطقه پرداخت و گفت: ما در خصوص تحولات منطقه ، فعالیت های مناسبی داشته و به مراکز و مراجع مختلف هم این مطالب را منتقل کرده ایم و در رایزنی و مشورت دائم با همه سازمان ها و نهادها هستیم و فکر می کنیم .

وی افزود : باید با دقت تحولات منطقه را پیگیری و متناسب با حرکت بیداری اسلامی در منطقه کمک کنیم تا منطقه ای مقتدر ، امن ، با ثبات و آماده همکاری های بزرگ داشته باشیم.

مهمانپرست تاکید کرد: خطر اصلی ، وجود رژیم صهیونیستی است و این باید به همه دولت ها و کشورهای منطقه گوشزد و از هرگونه اختلاف و تنش میان کشور های منطقه جلوگیری شود.

تقویت روابط اقتصادی ایران در منطقه

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه قرارداد ده میلیون دلاری صادرات گاز ایران به اروپا از مسیر عراق و سوریه دیروز بسته شد با توجه به اینکه قرار بود خط انتقال گاز ایران از ترکیه عبور کندآیا این اتفاق تحول خاصی در روابط ایران و ترکیه ایجاد خواهد کرد؟ گفت: صادرات گاز کشورمان به اروپا از راه های مختلفی پیگیری می شود و موضوع جدیدی نیست ضمن آنکه همه کشورها تلاش می کنند در بازارهای خود تنوع ایجاد و مسیرهای صادراتی خود را متنوع انتخاب کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما با ترکیه روابط بسیار خوبی داریم و همکاری هایمان به ویژه در زمینه صادرات گاز مسیر خود را طی می کند .

وی گفت : مسیر جدیدی هم که از طریق عراق ، سوریه به لبنان و مدیترانه وصل می شود ، مسیری مناسب برای ایجاد تنوع بخشی به صادرات کشورمان در زمینه گاز به اروپا خواهد بود و این هیچ منافاتی با هم ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه باید روابط اقتصادی ما در منطقه تقویت شود گفت: کشورهای منطقه باید همکاری های بزرگی را در دستور کار خود قرار دهند زیرا این کشورها ظرفیت و توانایی بسیار بالایی دارند تا در آینده جایگاه بهتری را در صحنه اقتصاد بین الملل ایفا کنند.

اجرای مصوبات مجلس در زمینه ساست خارجی الزامی است

مهمانپرست در ادامه این نشست خبری به تصویب یک فوریت طرح تحریم 26 مقام آمریکایی در مجلس اشاره کرد و در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نظر وزارت امور خارجه درباره این مصوبه چیست گفت: آن چه در مجلس به تصویب نمایندگان برسد و تبدیل به قانون شود برای همه سازمان های ذی ربط الزامی و اجباری می شود و هر چه در آینده به تصویب برسد ، بخش مربوط به دستگاه سیاست خارجی را حتما در چارچوب همان طرح پیگیری خواهیم کرد .

وی افزود : در هر صورت مصوبات مجلس ، قانونی و لازم الاجراست و ما هم مجری این مصوبات قانونی خواهیم بود.

به کار گیری سانترفیوژها در جهت اهداف صلح آمیز ایران است

وی درخصوص مخالفت کشورهای غربی از نصب سانترفیوژهای ایران گفت: فکر می کنیم آنان به جای مخالفت کردن با احقاق حقوق ملتمان در بهره مندی از دانش هسته ای برای فعالیت های صلح آمیز که برای پیشرفت و توسعه کشور ضروری است ، بهتر است راه همکاری را پیش بگیرند .

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت : اگر قرار باشد فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشیم طبیعی است که بخواهیم در پیشرفت این دانش تلاش کنیم و جوانان کشورمان با همتی که می کنند کارآیی فعالیت های صلح آمیز هسته ای را افزایش می دهند و اینکه سانتریفیوژهای قوی تر و بهتری با سرعت بالاتری به کار گرفته شود این دقیقا در جهت اهداف صلح آمیز کشورمان است.

وی گفت: اگر قدرت سانتریفیوژها و سرعت آنها افزایش یابد به این معنی است که می شود با تعداد نیروگاه های کمتری به آن حد از نیازمان در تولید برق هسته ای دسترسی پیدا کنیم همین طور در مسایل مربوط به پزشکی ، صنایع و کشاورزی .



مهمانپرست افزود: بنابراین ادعاهای کشورهایی غربی در این که حرکت صلح آمیز کشورمان را در فعالیت های هسته ای ، تهدیدآمیز جلوه دهند ، برای فرار از مسئله اصلی است که خودشان مرتکب شده اند.

تمرکز دستگاه دیپلماسی به مسائل اقتصادی

مهمانپرست همچنین در رابطه با ساختارجدید وزارت امور خارجه توضیح داد: در این ساختار تعدادی از معاونت ها کاهش پیدا کرده است تا وزارت امور خارجه بتواند توانایی و تحرک بیشتری داشته باشد.

مهمانپرست با بیان اینکه به همین منظور تمرکز فعالیت های سیاسی و فرهنگی در فعالیت های منطقه ای به ویژه در مسایل اقتصادی با توجه به سال جهاد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد افزود: علاوه بر این ، اداره کل جدیدی در کنار اداره کل دیپلماسی رسانه ای به نام مرکز دیپلماسی عمومی و در سطح معاونت وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد.

افزایش همکاری های نفتی و گازی به امنیت منطقه کمک می کند

مهمانپرست درباره تأثیر انعقاد قراردادهای جدید بر امنیت انرژی خاورمیانه اظهار داشت: چون امنیت این کشورها برای موفقیت‌آمیز بودن طرح‌ها امنیت منطقه را تضمین می کند باید به سمتی برویم که تنش‌ها و درگیری‌ها از منطقه ما دور شود.

وی تصریح کرد: باید همکاری‌های گسترده در دستور کار قرار گیرد و با همگرایی؛ توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار دهیم و به سهم خود تلاش کنیم تا این کار با قدرت دنبال شود.

این مقام مسئول در وزارت خارجه در خصوص اینکه یکی از کشورهای همسایه در دریای خزر اقدام به اکتشاف گاز کرده است و آیا این کار مشکلی ایجاد نمی کند؟افزود: درباره فعالیت‌هایی که کشورهای ساحلی دریای خزر انجام می دهند تا زمانی که این فعالیت‌ها در محدوده سرزمینی خودشان باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: تاکنون همه این پنج کشور به این اجماع معتقد بوده‌اند و همکاری می کنند تا رژیم حقوقی دریای خزر تدوین شود و قبل از آن هم هیچ اقدامی نمی‌تواند بدون اجماع این کشورها انجام شود.

اگر توافق اوپک رعایت شود همه کشورها می توانند سهم موثری داشته باشند

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره مسائل ایجاد شده میان ایران و عربستان درحوزه خرید و فروش نفت افزود: باید به مسائل و بحث های مربوط به صادرات نفت و یا رقابتی که می تواند در بازار نفت وجود داشته باشد ، با دید تجاری اقتصادی نگاه کرد.

وی گفت: اگر توافق کشورها در محدوده اوپک و با توجه به شرایط بازار انرژی رعایت شود همه کشورها اعم از تولیدکننده و مصرف کننده می توانند در این بازار سهم موثری داشته باشند و اگر از توافقات کشورهای تولیدکننده تخلفی رخ دهد نوعی سست شدن روابط میان آنها را در پی خواهد داشت .

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همه باید تلاش کنیم منافع کشورهای تولید کننده انرژی به بهترین شکل تأمین شود همین طور که منافع کشورهای مصرف کننده هم مورد نظر خواهد بود .

ایران و عربستان باید به ثبات منطقه کمک کنند

مهمانپرست گفت: اگر موضوعات دیگری درباره مسائل دو جانبه ایران و عربستان مورد نظر باشد بارها اعلام کرده ایم که ایران و عربستان دوکشور مهم و اثرگذار در منطقه هستند و باید کمک کنند منطقه با ثبات امنیت و پیشرفت باشد.

وی افزود: مسائلی که می تواند منافع کشورهای منطقه را به خطر بیندازد باید سریع تر رفع شود و یکی از آن موضوعات نوع برخوردی بوده که با مطالبات مردمی در کشورهای مختلف شده است .

مهمانپرست افزود: آنچه باعث می شود درگیری و تنش میان کشورهای منطقه افزایش یابد فقط منافع رژیم صهیونیستی را تأمین خواهد کرد و با این هوشیاری همه کشورها باید رویکرد درستی انتخاب کنند و با همکاری و همگرایی به فکرایجاد ثبات و امنیت در منطقه و پیشرفت و توسعه برای مردم منطقه باشند.

آمریکا از چاپ اسکناس های بدون پشتوانه صدمه می بیند

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آمریکا قصد دارد برای جبران بحران‌های اقتصادی خود دلارهای بی‌پشتوانه چاپ کند،اقدام این کشور را چگونه ارزیابی می کنید ؟گفت: چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه در امریکا مشکلات زیادی برای خود آنها و کشورهای دیگر ایجاد کرد و اگر قرار باشد این رویکرد اشتباه ادامه پیدا کند با اعتراض سایر کشورها روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: کشورهای مختلف تلاش می کنند در رابطه اقتصادی خود با دلار امریکا تجدید نظرکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکایی‌ها از این اقدامات بیشتر صدمه می‌بینند.