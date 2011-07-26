خرید برنج توسط تعاونیهای روستایی انجام شود

حسین علی صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خرید برنج باید توسط تعاونی‌های روستایی انجام پذیرد، افزود: شهرستان بابل دارای 12 تعاونی فعال دارای مجوز است، ولی دولت به تعاونی روستایی بهاء نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه هنوز کشاورزی در کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، عنوان کرد: با توجه به اینکه در فصل برداشت قرار داریم، اما هنوز درباره مبلغ خرید محصول برنج تصمیم قطعی گرفته نشده است.

رئیس شورای بخش مرکزی بابل بیان داشت: فقط 10 درصد ازکشاورزان در شهرستان بابل به صورت مکانیزه اقدام به کشت برنج می کنند ضمن اینکه کشاورز با مشکل سم، کود و سوخت مواجه بوده که این امر موجب شد تا تمایل به کشاورزی در روستاها به ویژه در بین نسل جوان به شدت کاهش یابد.

صالحیان گفت: با توجه به اینکه مازندران از جمله بابل در فصل تابستان پذیرای گردشگران و مهمانان است، اما در حاشیه روستاها به ویژه در حاشیه جاده‌ها با انباشت زباله مواجه بودیم که منظره‌ای بسیار نامناسب ایجاد کرده بود که اقدام به جمع‌آوری زباله در این مناطق کردیم.

وی بیان داشت: در این طرح با همکاری استانداری یک دستگاه ماشین جمع‌آوری زباله و بیش از 90 سطل زباله در اختیار ما قرار گرفت و در حاشیه جاده‌ها قرار داده شد.

رئیس شورای بخش مرکزی بابل تصریح کرد: آنچه امروزه مردم روستا را تهدید می‌کند بحث زباله است که در این باره آموزش طرح تفکیک زباله در 20 روستا شهرستان بابل انجام گرفته که تا حدودی موفق‌آمیز بوده است.

صالحیان، به فرسودگی شبکه برق روستاهای بابل اشاره کرد و ابراز داشت: 70 درصد شبکه‌های برق روستایی فرسوده و دچار افت ولتاژ هستند این درحالی است که شرکت برق کمبود اعتبار را عامل اساسی عدم رفع این مشکل می‌داند.

وی با اشاره به مشکلا ت اساسی روستاها بیان داشت: صدور پروانه ساختمانی یکی از بزرگترین مشکل روستاها است که با توجه به هزینه گزاف نظارت در مسیری نابرابر هدایت می‌شود و مردم را از دریافت پروانه ساختمانی منصرف می‌کند و مشکلات ساخت و ساز روستاها را از برنامه‌ریزی توسعه روستایی تعیین شده دور می‌سازد.

صالحیان گفت: بی اهمیتی مردم نسبت به ساخت و ساز و مقاوم‌ سازی بسیار افزایش یافته و سردرگمی در فرآیند تهیه نقشه و ناظران مختلف که روز به روز افزوده می‌شوند مردم روستا را خسته کرده است.

رئیس شورای بخش مرکزی بابل افزود: بیش از 90 درصد مردم شهرستان بابل فاقد آب سالم و بهداشتی بوده ضمن اینکه از جاده مناسب برخوردار نیستند به طوری که مشکل تعریض جاده‌های بابل بسیار نگران‌ کننده است.