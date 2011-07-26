انقلاب اسلامی ایران ملهم از جامعه مهدوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم اردکان در جمع مردم محله جنت آباد، با اشاره به رویدادهای ماه شعبان به عنوان "شهرالنبی" توکل به خدای تبارک و تعالی و توسل به مولودان این ماه را موجب گشایش در امور و بهره مندی از رحمت و رضوان الهی دانست و اقتدار به چهار مولود ماه شعبان و تاسی به ایمان، استقامت، توکل و اخلاص و عمل صالح این بزرگواران و معرفی ابعاد شخصیتی و بازگو کردن مجاهدتهای آنها را دارای تاثیر تعیین کننده ای در حفظ و اشاعه مکتب انسان ساز اسلام برشمرد و آن را به خصوص برای نسل جوان یک ضرورت دانست.

وی گفت: حاکمیت دولت صالحان بر تمام کره زمین بشارت قرآن کریم است و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی(ع) امری است که علمای اهل سنت و تشیع در آن هم عقیده اند زیرا مسئله مهدویت یک فلسفه بزرگ جهانی است.

محمدرضا تابش ادامه داد: اندیشه ای که می گوید باید دست روی دست گذاشت تا دنیا را ظلم و جور فرا گیرد و هیچ حرکت اصلاحی را برنمی تابد مطرود است و در مبانی فقهی ما انتظار ظهور حضرت حجت (عج) هیچ تکلیف فردی و اجتماعی را از ما ساقط نمی کند و باید برای ظهور آن حضرت شرایط را مهیا کنیم تا با استقرار حکومت جهانی، ظلم و جور و نابرابری پایان یابد و عدالت و صلح و صفا و امنیت در جوامع بشری مستقر شود.

وی وظیفه احاد مردم و حاکمیت در مهیاسازی شرایط برای ظهور آن حضرت را وظیفه ای سترگ دانست و از خداوند طلب توفیق کرد تا مردم شریف ایران که در برقراری انقلابی ملهم از جامعه مهدوی با بذل مال و جان خویش ازهیچ کوششی فروگذار نکرده اند توفیق درک ظهور آن حضرت و قرار گرفتن در زمره موالیانش را داشته باشند.

نماینده مردم اردکان پیام انقلاب اسلامی را پیامی انسانی و عدالت محور دانست و نه عدالت توزیعی بلکه عدالتی همه جانبه که به اسلام و انسان عزت و عظمت می بخشد.

وی گفت: هیچکس حق ندارد خود را معیار حق و باطل بداند و بر آن مبنا مطالبی را به دیگران تحمیل کند بلکه در جامعه اسلامی قانون، ارزشهای انقلاب، مصالح مردم و کشور معیار هستند و نباید با بی تدبیریها و تنگ نظریها عرصه را بر مردم تنگ کرد و موجبات بدبینی آنها را به انقلاب و خدای ناکرده اصل دین به وجود آورد.

تابش با بیان اقدامات خوب عمرانی در دوران پس از انقلاب اسلامی و به خصوص در سالهای اخیر در شهرستان اردکان، شأن و عظمت مردم را فراتر از آن امر دانست و گفت: مسئولان باید تمام مساعی خود را برای خدمت به ولی نعمتان خویش مصروف دارند.

وی همچنین با توجه به فداکاری مردم جنت آباد در دوران انقلاب اسلامی به عنایت بیشتر مسئولان نسبت به حل مشکلات مردم این محله تاکید کرد.