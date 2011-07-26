اعزام 1000 مبلغ به مساجد مازندران در ماه رمضان

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل با اشاره به اینکه باید حرمت ماه رمضان در این ایام حفظ شود، افزود: باید جلوی روزه‌خواری علنی در این ایام گرفته شود و با برنامه‌ریزی درست مانع روزه‌خواری مسافران در ملاء عام شوند.

وی، از برگزاری مراسم 30 شب با قرآن در این استان خبر داد و تصریح کرد: در ماه بهار قرآن طرح نسیم حیات در توضیح و تفسیر جزء 18قرآن، طرح بینات 14 در تفسیر سوره ابراهیم و طرح کرسی تلاوت که در هر روز 500 جزء قرآن در مساجد تلاوت می‌شود به همراه مراسم 30 شب با قرآن کریم از سوی دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات مازندران برپا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: برگزاری طرح تلاوت قرآن با حضور قاریان در هر روز یک جزء در مساجد محوری، برنامه 30 شب با قرآن متشکل از قاریان و حافظان با هدف الگوسازی برای گرایش جوانان به سمت قرآن، تجلیل از خادمان با حضور تمام مدیران، موسسات، مراکز و خانه‌های قرآنی، برنامه سفره افطاری با حضور دانش آموزان نورالهدی و مصباح الهدی، برگزاری جشن روزه اولی‌ها، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن و برگزاری مسابقه اذان در سنین مختلف در مساجد استان از دیگر برنامه‌های مهم ویژه ماه رمضان است.

شکریان گفت: در ماه رمضان بیش از هزار مبلغ به مساجد استان اعزام می‌شوند که 300 مبلغ از قم و مشهد به استان دعوت می‌شوند.

وی افزود: در دهه آخر شعبان مراسم غبارروبی و عطرافشانی در سه هزار مسجد استان انجام می‌گیرد.

شکریان بیان داشت : گردهمایی بزرگ مبلغان و روحانیان با حضور هزار مبلغ در شهرستان ساری برگزار می‌شود و محصولات فرهنگی در اختیار این مبلغان قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به پررنگ‌ تر شدن تکلیف امر به معروف ونهی از منکر در این ایام افزود: باید امر به معروف و نهی از منکر به روش صحیح انجام گیرد و به کرامت اشخاص مقابل توجه شود ضمن اینکه نباید اراذل و اوباش از امنیت کامل برخوردار باشند.

وی گفت: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با قاطعیت، سریع و به موقع در مقابل اراذل و اوباش برخورد می‌کردند ما شاهد ضرب و شتم روحانیان و افراد برجسته توسط این اوباش نبودیم.

شکریان، به نحوه ارتباط صحیح روحانیان و مبلغان با مخاطبان اشاره کرد و گفت: باید مبلغان اعزامی ما به مساجد به علم روز مجهز بوده و اطلاعات کافی درباره مسائل سیاسی و فرهنگی داشته و در مقابل سوالات اساسی مردم به ویژه قشر جوان آمادگی لازم را داشته باشند تا بتوانند ارتباط درستی با نسل جدید برقرار کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: برنامه‌ریزی لازم برای حضورهیئت های مذهبی در روز جهانی قدس و مراسم وداع با ماه رمضان در استان انجام خواهد گرفت.