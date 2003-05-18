شايعه تحصيل در انگليس را تكذيب مي كنم

به گزارش خبرگزاري مهر ، وي كه در نشست پرسش و پاسخ در دهمين نمايشگاه جشنواره مطبوعات به سوال بازديد كنندگان پاسخ مي داد با اعلام اين مطلب افزود : من از ماهيت و هدف كساني كه اين خبر را منتشر كرده اند اطاعي ندارم اما به طور قاطع اين خبر را تكذيب مي كنم .
وي افزود : من دانشجوي دوره دكترا در دانشگاه تربيت مدرس هستم و نيازي به انجام اين كار ندارم .
حقيقت جو همچنين در پاسخ به اعتراضات پرسش كنندگان مبني بر كم كاري اصلاح طلبان گفت : امكاناتي كه اصلاح طلبان در اختيار دارند نسبت به مخالفان اصلاحات بسيار ناچيز است و ما قواي انجام اقدامات بيشتري رانداريم .
فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران شايعه تحصيل خود در كشور انگليس را كه توسط يكي از خبر گزاريها و چند نشريه درج شده بود را تكذيب كرد .
کد مطلب 1368
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