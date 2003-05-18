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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۳۳

حقيقت جو نماينده مردم تهران :

شايعه تحصيل در انگليس را تكذيب مي كنم

شايعه تحصيل در انگليس را تكذيب مي كنم

فاطمه حقيقت جو نماينده مردم تهران شايعه تحصيل خود در كشور انگليس را كه توسط يكي از خبر گزاريها و چند نشريه درج شده بود را تكذيب كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، وي كه در نشست پرسش و پاسخ در دهمين نمايشگاه جشنواره مطبوعات به سوال بازديد كنندگان پاسخ مي داد با اعلام اين مطلب افزود : من از ماهيت و هدف كساني كه اين خبر را منتشر كرده اند اطاعي ندارم  اما به طور قاطع اين خبر را تكذيب مي كنم .
وي افزود : من دانشجوي دوره دكترا در دانشگاه تربيت مدرس هستم و نيازي به انجام اين كار ندارم .
حقيقت جو همچنين در پاسخ به اعتراضات پرسش كنندگان مبني بر كم كاري اصلاح طلبان گفت : امكاناتي كه اصلاح طلبان در اختيار دارند نسبت به مخالفان اصلاحات بسيار ناچيز است و ما قواي انجام اقدامات بيشتري رانداريم .
کد مطلب 1368

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