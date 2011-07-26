شرکت 58 مرکز حوزوی در قالب 19 غرفه در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن طیب حسینی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بخش حوزه نمایشگاه بین‌المللی قرآن از 5 سال قبل با هدف ارایه آخرین دستاوردهای مراکز حوزوی در زمینه قرآن تأسیس شد.



وی افزود: این بخش در ابتدا ستادی را با مشارکت مراکز کلان مانند جامعه المصطفی، مرکز مدیریت حوزه برادران و خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی و با مشارکت نهادهای دیگر حوزوی راه اندازی و 4 کمیته در این راستا تشکیل داد.



اجرای 14 برنامه در بخش حوزوی



طیب حسینی با بیان اینکه 14 برنامه برای بخش حوزوی نمایشگاه طراحی شده است بیان داشت: نگاه ما حول دو محور محتوا و کیفیت و مشارکت حداکثری و سالم نهادهای حوزوی است و در بعد اطلاع رسانی نیز به صورت متمرکز و در قالب خبرنامه و بروشور اطلاع رسانی خواهیم داشت که یادآور مدرسه علمیه از حوزه علمیه است.



وی افزود: اردوهایی را نیز برای بخش حوزه طراحی کرده‌ایم همچنین شخصیت‌های حوزه اعم از داخل و خارج کشور در این بخش حضور دارند.



طیب حسینی اظهار داشت: رونمایی از آثار جدید حوزوی مانند کتاب و مجله و ... ، برپایی غرفه معرفی سایت‌ها و وبلاگ‌ها، برگزاری مسابقات قرآن، برپایی شب شعر قرآنی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی حفظ و قرائت و ارایه آثار هنری و کتب و نسخ خطی از جمله برنامه‌های 14 گانه بخش حوزوی نمایشگاه است.



خادمان حوزوی معرفی می‌شوند



وی معرفی حوزه های کهن، برگزاری میزگرد و نشستهای تخصصی، ارایه مشاوره و پاسخ به شهات و معرفی خادمان قرآن و برگزاری جلسات دفاعیه از پایان نامه های سطح 4 را از دیگر برنامه های بخش حوزوی نمایشگاه نوزدهم عنوان کرد.



برگزاری شب شعر قرآنی



مدیر بخش حوزوی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزاری شب شعر قرآنی با حضور شاعران دینی، برگزاری کارگاه ترمیم آثار، حضور حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خصوص بخش هنری آستانه و راه اندازی بخش کودک را از جمله برنامه هایی دانست که قرار است برای نخستین بار در نمایشگاه عرضه شود.



وی با بیان اینکه افتتاح بخش حوزه با دو روز تاخیر نسبت به افتتاح رسمی با حضور یکی از بزرگان حوزوی انجام می شود تصریح کرد: نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 6 مردادماه در مصلای تهران آغاز به کار می کند و به مدت یکماه بر روی علاقمندان دایر است.



طیب حسینی در خصوص ساعات بازدید گفت: این نمایشگاه از ساعت 17 لغایت 24 در زمان اعلام شده پذیرای مردم قرآن دوست است.