جواد نوروزبیگی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری توسط محمدرضا دلپاک به پایان رسیده و ساخت موسیقی به تازگی آغاز شده است. تلاش می کنیم برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی بیگی، مائده طهماسبی، ابوالفضل شاه‌کرم و اکبر معززی ایفای نقش می‌کنند.

فیلمنامه این فیلم را خسرو معصومی به نگارش در آورده و داستان رزمنده‌ای است که پس از سال‌ها اسارت به شهرش برمی‌گردد و با اتفاقاتی روبرو می‌شود. بخشی از صحنه‌های "خرس" در شهرک سینمایی دفاع مقدس و بخشی دیگر در منطقه کویر استان مازندران فیلمبرداری شده است.

خسرو معصومی فیلم‌های سینمایی "باد در علفزار می‌پیچد"، "عاشق کشی"، "جایی در دوردست"، "پر پرواز" و... را کارگردانی کرده است.



