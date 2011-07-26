ارائه خدمات آموزشی به صنایع متقاضی از سوی مرکز تربیت مربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باجولوند ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: افزایش ارتباط به صنایع از سوی این مرکز دنبال می شود که این امر با هدف ارتقای خدمات دهی آموزشی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: ظرفیتهای خود را افزایش داده ایم تا بتوانیم خدمات بیشتری در زمینه آموزشی به صنایع ارائه دهیم و کیفیت امور را در این زمینه ارتقا دهیم.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر به بخشهای صنعتی متقاضی، خدمات آموزشی در این مرکز ارائه می شود که این امر در راستای امر ارتقای مهارت در کشور صورت می گیرد.

به مراکز دانشگاهی نیز خدمات آموزشی ارائه می دهیم

وی بیان کرد: همچنین به مراکز دانشگاهی نیز خدمات آموزشی ارائه می دهیم که این امر در جهت تحقق اهداف انجام می شود و آثار مطلوبی به همراه دارد.

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای اضافه کرد: توسعه آموزشهای مهارتی به دانشجویان بر اساس تفاهمنامه ها صورت می گیرد و اقدامات مورد نیاز در این خصوص انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: در سال 89 طبق مقایسه با سالهای قبل، شاهد افزایش قابل توجه در زمینه ارائه خدمات آموزشی از سوی مرکز بوده ایم و تداوم این افزایش و ارتقا از نظر کمی و کیفی دنبال خواهد شد.

آموزشها در زمینه های آموزشی مختلف ارائه می شود

وی گفت: آموزشها در زمینه های آموزشی مختلف در مرکز ما ارائه می شود که این امر در راستای ارتقای امر مهارت و مهارت آموزی در کشور انجام می شود.

معاون فنی و آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: سال گذشته حدود 900 هزا نفرساعت آموزش کوتاه مدت در این مرکز ارائه شده و از ابتدای سال جاری تا کنون نیز میزان قابل توجهی خدمات آموزشی ارائه شده است.

باجولوند اضافه کرد: طی چهارماه اول امسال، حدود چهار هزار نفر در مرکز ما آموزشهای کوتاه مدت را فراگرفته اند.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج مستقر است.