امشب خانواده شهدا به دیدن "سیزده 59" می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم توسط یکی از خیرین در سینما بهمن در سانس 20:30 برپا می شود و قرار است پرویز پرستویی بازیگر نقش اصلی "سیزده 59" نیز در این نمایش حضور پیدا کند.
سالور در این فیلم داستان رزمندهای را روایت میکند که پس از سالها از کما بیرون میآید و با جامعه تازهای مواجه میشود. پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاهکرم، افسانه چهرهآزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمیفر بازیگران "سیزده 59" هستند.
سامان سالور فیلمهای سینمایی "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"، "ساکنان سرزمین سکوت" و... را ساخته است.
نظر شما