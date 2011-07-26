تولد کودکان معلولان در بابل کاهش یافت

علی محمدی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهردر بابل افزود: حدود 50 سالمند در موسسه خیریه باب الحوائج بابل نگهداری شده که به صورت شبانهروزی از خدمات بهزیستی از قبیل پزشک و فیزیوتراپ بهرهمند شده و آن دسته از سالمندانی که قادر نیستند برای دریافت خدمات بهزیستی به مراکز نگهداری سالمندان مراجعه کنند پزشک و فیزیوتراپ به منازل آنها رفته و خدمات توانبخشی و آموزشی را در منازل به آنها ارائه میکند.
وی افزود: در بخش توانبخشی، بهزیستی بابل دارای دو مرکز نگهداری معلولان ذهنی نوشیروانی و بندارکلا به صورت شبانهروزی است که به 471 معلول توانبخشی خدمات ارائه میدهد.
محمدی، درباره مناسب سازی اماکن و معابر عمومی برای معلولان افزود: فرماندار بابل به تمام روسای ادارات بابل دستوراکید داده برای دسترسی آسان معلولان به مدیران و بهرهمندی از اماکن عمومی و دولتی از قبیل سینماها، پارکها و پاساژها برنامهای طراحی شود تا معلولان و جانبازان با شرایط جسمانی خاص قادر به دسترسی به این امکانات باشند.
رئیس اداره بهزیستی بابل افزود: تابلو پارک جانبازان آماده نصب در میادین بابل شده است.
وی عنوان کرد: در حوزه پیشگیری چهار مرکز به ارائه خدمات مشاورهای در زمینه خانوادگی، تحصیلی و اختلافات زوجین پرداخته و به خانوادههایی که از بضاعت مالی مناسب برخوردار نباشند یارانه پرداخت میشود.
وی بیان داشت: با فعالیت مراکز مشاورهای تولد کودکان معلولان کاهش یافته و به صفر رسیده و امکانات بهداشتی، مشاورههای قبل از ازدواج و بارداری در کاهش معلولیت بسیار تاثیرگذار است.
وی گفت: بهزیستی بابل دارای پنج هزار و 643 خانوار با 11هزار و 849 نفر مددجو، چهار هزار و 102 خانوار با هشت هزار و 187 نفر مددجو توانبخشی و یک هزار و 541 خانوار با سه هزار و 459 مددجوی اجتماعی است که سال گذشته بیش از 17 میلیارد ریال تسهیلات به آنها پرداخت شده است.
محمدی تصریح کرد: شهرستان بابل دارای 135 مهد کودک فعال است که 51 مهد شهری و 83 مهد روستایی بوده و به آن دسته ازیح کرد: روستاهایی که بالای 150 خانوار جمعیت داشته باشند با معرفی شوراها به بانوان تحصیل کرده مجوز فعالیت در مهد کودکها داده میشود و در اینباره 10 نفر در نوبت صدور پروانه هستند.
رئیس اداره بهزیستی بابل اظهارداشت: در زمینه پیشگیری و مشاوره برای آحاد مردم و خانوادههای زیر پوشش و فعالیت در محلات و آموزش خانوادهها بیش از 17 میلیون و 600 هزار تومان هزینه شده است.
محمدی بیان داشت : شهرستان بابل دارای دو مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست است که در این مراکز 23 نفر از بچههای دو تا 17 سال به صورت شبانه روزی نگهداری شده و از تمام خدمات فردی و اجتماعی این مرکز بهره مند میشوند.
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