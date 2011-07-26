مجلس با کلیات لایحه امور گمرکی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه امور گمرکی کشور گفت: تعدادی از مواد این لایحه همان قوانین در دست اجرا است و نیاز به تغییر و یا تاکید ندارد.

وی در عین حال یادآور شد که این لایحه می تواند ویترین اقتصاد کشور را سامان دهد.

مصطفی کواکبیان نیز به عنوان مخالف دوم با طرح این سئوال که آیا نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را درباره این لایحه مطرح کنند گفت: بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس بیش از یک ماه وقت مجلس را خواهد گرفت، اگرچه بررسی این لایحه واجب است اما در سال جهاد اقتصادی واجب‌تر از بررسی این موضوع، بررسی موضوع اشتغال و مهار تورم و نحوه مقابله با تحریم های بین المللی است.

اقبال محمدی و نقوی حسینی نیز دو موافق کلیات این لایحه بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند.

نقوی حسینی این لایحه را یک گام از هفت گام تحول اقتصادی عنوان کرد و گفت: این لایحه سعی کرده همه مواد مربوط به تحول اقتصادی را شامل شود.

وی اهداف گمرک، تشریفات قبل از اظهار، انبار داری، تعیین تکلیف کالاهای متروکه تاسیس کالا و تجدید نظر در رویه های گمرکی را از جمله مسائل مورد توجه در این لایحه دانست که می تواند در وظایف گمرک مهم و موثر باشد.

نماینده دولت نیز با ابراز نظر موافق خود اظهار داشت: فقط سه درصد از قانون قبلی عیناً در مواد لایحه فعلی گنجانده شده است و 39 ماده این لایحه جدید بوده و در 73 درصد اصلاحات جزیی را در لایحه گنجانده ایم.

وی تصویب قانون امور گمرکی را موجب کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور دانست.