نمک دریاچه ارومیه به زمین‌ های کشاورزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان ذاکر گفت: کشاورزی شهر ارومیه در حال نابودی است و در صورتی می‌توان از این فاجعه جلوگیری کرد که سر و سامانی به وضعیت بحرانی در یاچه ارومیه بدهیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: ۶ هزار هکتار ساحل نمک دریاچه ارومیه می‌تواند سونامی را ایجاد کند که تمامی باغات و اراضی کشاورزی شهر ارومیه را نابود کند.

ذاکر افزود: شهر ارومیه در تولید محصولات کشاورزی نظیر سیب وانگور ظرفیت بالایی دارد و اگر مشکلات دریاچه ارومیه برطرف شود و دولت حمایت لازم را از محصولات کشاورزی شهر ارومیه را به عمل آورد، می‌توانیم برای بسیاری از جوانانمان اشتغال ایجاد کنیم.

به گفته وی، وضعیت تولید محصول سیب در اراضی کشاورزی و باغات شهر ارومیه وضعیت مناسبی دارد، ولی متاسفانه محصول انگور شهر ارومیه به علت سرمازدگی محصول وضعیت مطلوبی ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار امیدواری کرد که با یک برنامه‌ریزی کارآمد می‌توانیم مشکلات دریاچه ارومیه را برطرف کنیم و این امر موجب می‌شود که صنعت کشاورزی و گردشگری شهر ارومیه توسعه یابد.

کارشناسان و فعالان محیط زیست چند علت را برای وضعیت فعلی و خشک بخش های وسیعی از دریاچه ارومیه عنوان می کنند. کاهش بارندگی ها، مدیریت نادرست آب و ساخت سدهای متعدد و همچنین گرما و تبخیر زیاد آب در منطقه از دلایلی است که آنها برای کاهش وسعت دریاچه ارومیه ذکر می کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز روز گذشته اعلام کرد که سالانه بیش از سه میلیارد مترمکعب آب باید به دریاچه ارومیه وارد شود که از طریق صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، انتقال حوضه به حوضه آب و همچنین عملیات بارورسازی ابرها بخش عمده این میزان آب تامین خواهد شد.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران است که از چند سال قبل، روند کاهش مساحت آن آغاز شده است.

کارشناسان پیش بینی کرده اند به دلیل غلظت بالای نمک در آن این دریاچه و باقیمانده نمک بر بستر خشک آن، به زودی طوفان های منطقه، باعث بروز پدیده موسوم به «سونامی نمک» خواهد شد. این پدیده علاوه بر مخاطرات جدید که برای ساکنان استان های آذربایجان غربی، شرقی و کردستان خواهد داشت، باعث شورشدن خاک و کاهش شدید محصولات کشاورزی این منطقه خواهد شد.

